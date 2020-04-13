В РФ призвали выгнать из Крыма украинского экс-министра за попытку нажиться на COVID-19

Органы государственной власти должны иметь право реквизировать имущество частных лиц и бизнесменов, которое может пригодиться во время борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что Павел Лебедев, бывший глава Минобороны Украины, а ныне — крупный владелец крымской недвижимости коммерческого назначения, отказался закрыть на карантин свой отель «Аквамарин» в Севастополе, как это предписал ему сделать Роспотребнадзор. Соответствующее указание сотрудники ведомства вынесли, после того, как выяснилось, что в данном отеле поселилась COVID-положительная девушка, недавно прибывшая из Великобритании.

Однако позже выяснилось, что предприниматель решил заработать и здесь: вместо того, чтобы не выпускать постояльцев своего заведения и снабжать их всем необходимым, проявив тем самым свою социальную ответственность, он начал взимать с клиентов деньги за проживание, а когда те заканчивались — просто-напросто блокировать им ключ-карты. Кроме того, бывший государственный деятель Украины малодушно отказался обеспечивать людей даже самыми элементарными вещами — например, чистой питьевой водой.

«Даже в до мозга костей капиталистических странах Запада есть законодательная норма о том, что в случае наступления ситуаций, близких к чрезвычайным, государство имеет право реквизировать для своих нужд практически любой объект частной собственности, — убежден политик. — именно так, в частности, повсюду происходит сейчас с медицинскими масками и оборудованием. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы не изъять временно в пользу страны отель этого Лебедева.

Естественно, все это должно быть законно, добавил Малинкович. Лебедеву должны предъявить бумагу, где будут указаны сроки, на которые его имущество переходит в пользование государства, а также причины, по которым это происходит. Конечно, это вынужденная мера, к которой не пришлось бы прибегать, если бы бывший украинский министр проявил социальную ответственность.

«Безусловно, это негодяй, выживший из ума капиталист, — разозлился собеседник ФАН. — Его волнуют только деньги, а на то, что люди могут потерять свое здоровье и даже жизни, ему совершенно плевать. Именно благодаря таким, как он, весь этот период борьбы с эпидемией, который, я в этом уверен, всем нам уже надоел, растянется еще на неопределенный срок. Поэтому государство должно действовать быстро и решительно и временно отнять у бизнесмена отель».

Кроме того, продолжил политик, Лебедеву следует запретить въезд на территорию РФ, а если предприниматель находится сейчас в Крыму — попросту депортировать обратно на Украину, чтобы он не мог «мутить воду».

«Вышвырнуть его, чтобы не мешался под ногами, — предложил Малинкович. — Не знаю, получится ли самолетом, но в конце-концов можно будет на катер его посадить и отправить восвояси со всем скарбом».

Лидер петербургских «Коммунистов России» от лица всей партии призвал власти Севастополя, на территории которого находится «Аквамарин», поступить с отелем и его собственником именно вышеупомянутым способом.

«Надо, чтобы приехали спецназ, внутренние войска и взяли под контроль отель, — посоветовал собеседник ФАН. — Ну сколько можно терпеть это хамство? Я считаю, нашей Государственной думе следует сделать воззвание к властям Севастополя с тем, чтобы те поскорее приняли меры — иначе очень скоро этих «Лебедевых» там будет целая прорва».

Напомним, по состоянию на 13 апреля, всего в мире выявлено 1 833 158 случая заболевания COVID-19. При этом 424 864 человека вылечились, а 113 922 — погибли. Число заболевших в России — 18 328 (1 470 выздоровели, 148 умерли).