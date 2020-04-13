Карантинная закупка. Приморский район Петербурга. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей запускает цикл передач «Карантинная закупка». Ежедневно наши корреспонденты проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня под прицелом наших камер — Приморский район Санкт-Петербурга — один из крупнейших районов с населением более полумиллиона человек.

Интересно, как на такой густонаселенной территории, занимающей первое место по численности в городе, обстоят дела с продовольствием.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: