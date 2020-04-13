Bloomberg рассказало, каким будет iPhone 12

Москва, 13 апреля. Американская компания Apple представит осенью 2020 года iPhone 12. Устройство получит ряд изменений, в том числе заимствованных у iPad Pro и iPhone SE.

По данным агентства Bloomberg, осенью компания представит сразу четыре новых устройства — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

Версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат корпус с более четкими гранями, а не закругленными. Ожидается, что стекло в Pro-версиях станет плоским, а не выпуклым. Изменения коснутся и блока камер – он получит сканер LiDAR. При этом защитное стекло сделают темным, чтобы сканер не так выделялся.

Еще одним долгожданным изменением станет уменьшенная «челка». Кроме того, за счет тонких рамок будет увеличена диагональ экрана, пишет «Газета.ру».

Также ожидается, что Apple презентует преемника iPhone SE. Компактный гаджет будет стоить 399 долларов. Кроме того, на презентации покажут новую версию колонки HomePod.

Блогер Джон Поссер ранее рассказал подробности о преемнике iPhone SE. По предварительным данным, новинка получит название iPhone 9. Размер нового смартфона составит 4,7 дюйма. Новый iPhone 9 получит платформу A13, которая используется в iPhone 11.