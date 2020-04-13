Стояние под Саракибом: турецкая армия зачищает трассу М4 в сирийском Идлибе

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о разгоне демонстрантов на трассе М4 турецкими войсками, которые привели к стычкам между группировками. В публикации использованы материалы Telegram-каналов WarJournal, «Стамбульский волк».

После подписания Московских договорённостей прошло больше месяца — столько времени понадобилось турецкой стороне, чтобы попытаться исполнить взятые на себя обязательства по расчистке трассы М4 для создания безопасной зоны вдоль всей автомагистрали.

Третье по счёту совместное российско-турецкое патрулирование по укороченному участку трассы М4 состоялось 8 апреля. Тогда же турецким войскам пришлось разгонять демонстрантов, чтобы дать проехать патрулю — правда, снова по укороченному маршруту.

Между населёнными пунктами Ан-Нейраб и Ат-Тронбе на трассе М4 после прошедшего 8 апреля совместного патрулирования российской военной полиции и ВС Турции был создан «стихийный лагерь протеста», куда перебрались недовольные российско-турецкими договорённостями и, очевидно, желающие дальнейшей эскалации жители Идлиба.

Утром 13 апреля турецкое руководство приняло решение разогнать «лагерь протеста» — он расположился менее, чем в 200 метрах от точки старта патрулирования, откуда трижды выдвигалась российская часть совместного патруля. Это же подтвердил в интервью Тахиру аль-Омару один из организаторов протеста на трассе М4 Ибрагим Абу Таиб. Вместе с турецкой армией, по его словам, прибыло около тысячи «полицейских».

Telegram-канал «Стамбульский волк» выложил фотографии разгона при участии как турецких военнослужащих, так и полицейских. На защиту демонстрантов встали боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Video of the armed groups affiliated with the HTS who stand in front of the Turkish police, who intervened and tried to stop the sit-in supported by the HTS and its government on the international road M4 near the town of Neirab, east of Idlib.#syria #Idlib pic.twitter.com/ofp1pbw1SN — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) April 13, 2020

Как подсказывает Telegram-канал «Вестник Дамаска», речь всё-таки идёт не о турецких жандармах, а подразделениях «Свободной сирийской полиции», местных милицейских формирований, подготовленных и оснащённых турецкими специалистами для поддержания правопорядка на подконтрольных территориях на севере страны.

Руководство ХТШ объявило мобилизацию и призвало своих сторонников переодеваться в гражданскую одежду и идти к месту столкновений, чтобы отстоять лагерь протеста. Сперва турок закидали камнями, потом началась стрельба.

#BREAKING Armed groups affiliated with the HTS shoot the Turkish police, who intervened and attempted to end the sit-in on the international road M4 near the town of Neirab, east of Idlib.



???? #Syria #Idlib pic.twitter.com/p1tvw3dw8D — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) April 13, 2020

Video of targeting the groups affiliated with the HTS with stones for the Turkish police near the town of Neirab this morning, against the background of the Turkish police removing their gatherings from the international road Latakia Aleppo M4.#syria #Idlib pic.twitter.com/CofT8OJCbq — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) April 13, 2020

Впоследствии лагерь протестов сместили от Ат-Тронбе до Ан-Нейраба — Абу Таиб подтвердил, что точка в Ат-Тронбе была выбрана специально, поскольку именно туда прибывал российский военной патруль для участия в патрулировании трассы М4.

Протестующие не прекращают попыток вернуться к Ат-Тронбе. По словам Ибрагима Абу Таиба, проблем с турками у них нет — во всём, как утверждают активисты, виновата Россия. А Турция просто пытается выкрутиться и соблюсти подписанные в Москве договорённости, которые народ Идлиба отверг.

Почему у Ибрагима Абу Таиба — он же Ибрагим Радван — нет проблем в Турции объясняется просто: он сам ещё в мае 2015 года сидел спокойно в Газиантепе и готовил сладости детишкам. Вчерашний кондитер стал координатором протеста на трассе М4 — поразительный карьерный рост.

جمعية الشام للايتام -دار الشام للضيافة في غازي عنتاب تنظم حفل للأيتام بمناسبة انتهاء العام الدراسي pic.twitter.com/r3RgZ6FKs8 — ابراهيم ابو تائب (@AboTaeeb22) May 27, 2015

Однако за разгоном протестов стоит нечто большее, чем просто желание соблюсти на словах Московские соглашения от 5 марта.

Telegram-канал WarJournal, сославшись на источник в Сирийской Арабской Армии, утверждает, что между ХТШ и «Джабхат Вотания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», далее — ДВТ) ещё 10-го числа начались боестолкновения под Дарат Иззой и Сармадой при участии турецких «Коммандос».

Накануне командование протурецкой «Сирийской национальной армии» начало переброску подкреплений в провинцию Идлиб. 12 апреля на позиции в Идлибе прибыли силы так называемого «второго корпуса».

#الجيش_السوري_الوطني #الفيلق_الثاني :: وصول دفعة جديدة من المقاتلين الى ريف ادلب الشمالي pic.twitter.com/9ExjCmIaoF — الفيلق الثاني (@SecondLegion2) April 12, 2020

Ещё на прошлой неделе «Северная бригада» («Лива аш-Шималь») из состава «первого корпуса СНА» перебросила подкрепления в провинции Алеппо и Идлиб. В пресс-службе группировки заявили о направлении «полностью укомплектованных и подготовленных снайперских, артиллерийских и ПВОшных подразделений» на линию фронта на фоне продолжающейся подготовки сотен бойцов.

Кроме того, на фоне протестов боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали полевого командира группировки «Фейлак аш-Шам», который вместе с подчинёнными направлялся на линию соприкосновения под Саракибом. Рамадан Даюб, также известный как «Абу Али аль-Джарджаназ». В ХТШ называют Абу Али одним из главных координаторов операции по переброске протурецких боевиков в провинции Идлиб. В ХТШ утверждают, что он намеревался принять участие в разгоне демонстрантов на трассе М4.

#عاجل || حاجز عسكري يتبع لهيئة تحرير الشام يقوم باعتقال مجموعة من المقاتلين يتبعون لـ الجبهة الوطنية للتحرير ويحتجزون آلياتهم وسلاحهم أثناء تبديل نوبة رباطهم من محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.#سوريا #ادلب — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) April 13, 2020

هيئة تحرير الشام تعتقل القيادي العسكري "أبو علي جرجناز" في الجبهة الوطنية للتحرير مع عناصره وعدة آليات بسبب تهديده للمتظاهرين على محور النيرب بريف إدلب الشرقي بالإضافة لنصب عدة حواجز واستنفار أمني في المنطقة. pic.twitter.com/kjOnBDgIx1 — Ali (@Ali72037709) April 13, 2020

Сейчас в Идлибе происходят достаточно интересные события, которые отлично подпадают под хрестоматийное выражение «борьба жабы и гадюки». Турецкое военное руководство, отвечающее за проведение операции в Идлибе, пытается соблюсти букву Московских соглашений и обеспечить безопасность на трассе М4. Эти, вне всяких сомнений, достойнейшие шаги активно подчеркивают турецкие СМИ, показывая, что Турция исполняет взятые на себя обязательства.

По факту же речь идёт лишь о зачистке полукилометрового участка, который оказался блокирован пять дней назад радикалами из числа протестующих. Под предлогом разгона протестов ВС Турции решают свои задачи по ротации контингента в Идлибе и мягкому оттеснению радикалов от линии соприкосновения.

Однако активисты и журналисты турок не винят — этого делать нельзя. Виноваты, конечно, Башар Асад и Владимир Путин — ведь это именно они, уверены протестующие, стоят за разгоном протеста.

Consonus esto lupis, cum quibus esse cupis (лат. Будь в согласии с волками, с которыми ты хочешь жить).