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Стояние под Саракибом: турецкая армия зачищает трассу М4 в сирийском Идлибе

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Эксперты:

Стояние под Саракибом: турецкая армия зачищает трассу М4 в сирийском Идлибе

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о разгоне демонстрантов на трассе М4 турецкими войсками, которые привели к стычкам между группировками. В публикации использованы материалы Telegram-каналов WarJournal, «Стамбульский волк».

После подписания Московских договорённостей прошло больше месяца — столько времени понадобилось турецкой стороне, чтобы попытаться исполнить взятые на себя обязательства по расчистке трассы М4 для создания безопасной зоны вдоль всей автомагистрали.

Третье по счёту совместное российско-турецкое патрулирование по укороченному участку трассы М4 состоялось 8 апреля. Тогда же турецким войскам пришлось разгонять демонстрантов, чтобы дать проехать патрулю — правда, снова по укороченному маршруту.

Стояние под Саракибом: турецкая армия зачищает трассу М4 в сирийском Идлибе

Между населёнными пунктами Ан-Нейраб и Ат-Тронбе на трассе М4 после прошедшего 8 апреля совместного патрулирования российской военной полиции и ВС Турции был создан «стихийный лагерь протеста», куда перебрались недовольные российско-турецкими договорённостями и, очевидно, желающие дальнейшей эскалации жители Идлиба. 

Утром 13 апреля турецкое руководство приняло решение разогнать «лагерь протеста» — он расположился менее, чем в 200 метрах от точки старта патрулирования, откуда трижды выдвигалась российская часть совместного патруля. Это же подтвердил в интервью Тахиру аль-Омару один из организаторов протеста на трассе М4 Ибрагим Абу Таиб. Вместе с турецкой армией, по его словам, прибыло около тысячи «полицейских».

Telegram-канал «Стамбульский волк» выложил фотографии разгона при участии как турецких военнослужащих, так и полицейских. На защиту демонстрантов встали боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). 

Как подсказывает Telegram-канал «Вестник Дамаска», речь всё-таки идёт не о турецких жандармах, а подразделениях «Свободной сирийской полиции», местных милицейских формирований, подготовленных и оснащённых турецкими специалистами для поддержания правопорядка на подконтрольных территориях на севере страны. 

Руководство ХТШ объявило мобилизацию и призвало своих сторонников переодеваться в гражданскую одежду и идти к месту столкновений, чтобы отстоять лагерь протеста. Сперва турок закидали камнями, потом началась стрельба. 

Впоследствии лагерь протестов сместили от Ат-Тронбе до Ан-Нейраба — Абу Таиб подтвердил, что точка в Ат-Тронбе была выбрана специально, поскольку именно туда прибывал российский военной патруль для участия в патрулировании трассы М4.

Протестующие не прекращают попыток вернуться к Ат-Тронбе. По словам Ибрагима Абу Таиба, проблем с турками у них нет — во всём, как утверждают активисты, виновата Россия. А Турция просто пытается выкрутиться и соблюсти подписанные в Москве договорённости, которые народ Идлиба отверг. 

Почему у Ибрагима Абу Таиба — он же Ибрагим Радван — нет проблем в Турции объясняется просто: он сам ещё в мае 2015 года сидел спокойно в Газиантепе и готовил сладости детишкам. Вчерашний кондитер стал координатором протеста на трассе М4 — поразительный карьерный рост.

Однако за разгоном протестов стоит нечто большее, чем просто желание соблюсти на словах Московские соглашения от 5 марта.

Telegram-канал WarJournal, сославшись на источник в Сирийской Арабской Армии, утверждает, что между ХТШ и «Джабхат Вотания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», далее — ДВТ) ещё 10-го числа начались боестолкновения под Дарат Иззой и Сармадой при участии турецких «Коммандос».

Стояние под Саракибом: турецкая армия зачищает трассу М4 в сирийском Идлибе

Накануне командование протурецкой «Сирийской национальной армии» начало переброску подкреплений в провинцию Идлиб. 12 апреля на позиции в Идлибе прибыли силы так называемого «второго корпуса».

Ещё на прошлой неделе «Северная бригада» («Лива аш-Шималь») из состава «первого корпуса СНА» перебросила подкрепления в провинции Алеппо и Идлиб. В пресс-службе группировки заявили о направлении «полностью укомплектованных и подготовленных снайперских, артиллерийских и ПВОшных подразделений» на линию фронта на фоне продолжающейся подготовки сотен бойцов. 

Кроме того, на фоне протестов боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали полевого командира группировки «Фейлак аш-Шам», который вместе с подчинёнными направлялся на линию соприкосновения под Саракибом. Рамадан Даюб, также известный как «Абу Али аль-Джарджаназ». В ХТШ называют Абу Али одним из главных координаторов операции по переброске протурецких боевиков в провинции Идлиб. В ХТШ утверждают, что он намеревался принять участие в разгоне демонстрантов на трассе М4. 

Сейчас в Идлибе происходят достаточно интересные события, которые отлично подпадают под хрестоматийное выражение «борьба жабы и гадюки». Турецкое военное руководство, отвечающее за проведение операции в Идлибе, пытается соблюсти букву Московских соглашений и обеспечить безопасность на трассе М4. Эти, вне всяких сомнений, достойнейшие шаги активно подчеркивают турецкие СМИ, показывая, что Турция исполняет взятые на себя обязательства.

По факту же речь идёт лишь о зачистке полукилометрового участка, который оказался блокирован пять дней назад радикалами из числа протестующих. Под предлогом разгона протестов ВС Турции решают свои задачи по ротации контингента в Идлибе и мягкому оттеснению радикалов от линии соприкосновения.

Однако активисты и журналисты турок не винят — этого делать нельзя. Виноваты, конечно, Башар Асад и Владимир Путин — ведь это именно они, уверены протестующие, стоят за разгоном протеста.

Consonus esto lupis, cum quibus esse cupis (лат. Будь в согласии с волками, с которыми ты хочешь жить).

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