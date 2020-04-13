Ливия фиксирует увеличение количества заболевших COVID-19, все случаи — привозные

Количество заболевших коронавирусом в Ливии возросло до 25 — в настоящий момент известно, что восемь пациентов выздоровели к 6 апреля, и одна смерть была зафиксирована ​​2 апреля. Об этом сообщает издание Libya herald.

Несмотря на то, что все страны мира закрыли авиасообщение и большая часть из них прекратила пассажирские перевозки, Турция продолжает «заражать» Ливию путем поставок боевиков из сирийского Идлиба в Ливию через Стамбул, где уже началась эпидемия — так наемники становятся переносчиками коронавируса. Напомним, первый случай заболевания COVID-19 в Ливии был зафиксирован в Ливии 24 марта.

Основными «пунктами приема» иностранных боевиков являются Триполи и Мисурата, соответственно, именно эти два населенных пункта являются очагами распространения заболевания в Ливии. В связи с этим главы регионов, соседствующих с Мисуратой, в конце марта заявили о прекращении транспортного сообщения с городом.

Еще одной сложностью для граждан раздираемой войной страны является возвращение на родину из-за границы — это стало основной повесткой на совещании премьер-министра Восточного правительства Абдаллы Тани с главой внешнеполитического ведомства Хади аль-Хувейджем в Бенгази. Об этом сообщает издание Libya Review.

Премьер-министр Восточного правительства выразил свою готовность сотрудничать с посольствами разных стран и международными организациями, при условии, что другая сторона будет уважать национальный суверенитет страны.

Тани поручил министерству иностранных дел собрать всю необходимую информацию о гражданах Ливии, которые в настоящее время находятся за рубежом. Хади аль-Хувейдж, в свою очередь, заверил, что министерство иностранных будет работать для репатриации ливийцев, оказавшихся за границей, при условии, что их отъезд из Ливии не предшествовал 1 января 2020, а сами граждане изъявляют желание вернуться в страну. Одним из условий возвращения на территорию Ливии станет обязательное соблюдение карантина в течение как минимум 14 дней.

По словам премьер-министра Ливии, тобрукское правительство будет работать над тем, чтобы обеспечить оказавшихся за границей ливийцев жильем и удовлетворить базовые потребности до окончания кризиса в связи с пандемией.

Посильную помощь ливийцам пытаются оказать и ПРООН — в настоящее время программа обеспечения устойчивости продолжает оказывать поддержку всем регионам Ливии в вопросах предоставления инфраструктуры здравоохранения, утилизации медицинских отходов, а также оборудования для водоснабжения и санитарии. Кроме того, помощь оказывается и по части установления мира в регионе, о чем говорится в заявлении ПРООН.

«ПРООН продолжает поддерживать МООНПЛ, поэтому Ливия может продолжать мирный процесс в Берлине и проложить путь к всеобъемлющему политическому решению, несмотря на ограничения, обусловленные угрозой вируса. Из Ливии мы проводим онлайн-форумы по примирению и выступаем в поддержку призыва к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, с которым выступил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, для борьбы с общим врагом COVID-19».

В то же время ряд стран отказались от посредничества в разрешении ливийского кризиса из-за пандемии — некоторые ливийские политики утверждают, что приостановка мирных инициатив прокладывает путь для полномасштабной военной операции по избавлению столицы от боевиков, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. По словам депутата Махди Лаавара, несколько стран прекратили свои усилия по разрешению войны в Ливии после того, как их системы здравоохранения оказались перегружены коронавирусом — все страны заняты борьбой с пандемией и ее экономическими последствиями. «Поэтому они обратились к конкурирующим сторонам с призывом прекратить войну, чтобы медицинские учреждения в стране могли работать над предотвращением вспышки коронавируса», — заявил депутат.

В то же время официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари отметил, что все случаи заболевания COVID-19 в Ливии — привозные. Ливийская национальная армия призвала международное сообщество помочь остановить переброску иностранных наемников в Ливию.

Напомним, на данный момент известно о 25 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Ливии, от пандемии в стране умер один человек.