Информационное давление на Россию в разгар пандемии обсудят в Совете Федерации

Попытки вмешательства во внутренние дела России во время пандемии коронавируса во вторник, 14 апреля, обсудят в Совете Федерации политики, общественные деятели и политологи. Федеральному агентству новостей стали известны некоторые тезисы заседания временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Кроме того, на мероприятии планируется обсудить попытки повлиять извне на ход подготовки и проведения всероссийского голосования по изменениям в тексте Конституции РФ. Основными спикерами заседания должны стать глава комиссии, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов, политик Владимир Плигин, политолог Алексей Мухин и замдиректора ИСИП РУДН Дмитрий Егорченков.

В условиях пандемии личные встречи ограничены, поэтому, как стало известно ФАН, Алексей Мухин намерен участвовать дистанционно. Он записал свое выступление заранее.

«Речь пойдет о новых формах взаимодействия с теми институтами, которые вмешиваются во внутренние дела РФ, — заявил он в разговоре с ФАН. — Имеются в виду не только традиционные институты вроде русскоязычных медиа, действующих на территории России, а оплачивающихся из-за рубежа, но и официальные структуры. Внешне они ведут вполне законную деятельность, однако де-факто занимаются, как они говорят, «пропагандой». Хотя правильнее использовать формулировку «злонамеренная деятельность, направленная на подрыв российской государственности».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с корреспондентом ФАН, уточнил, что одной из тем для обсуждения станут попытки наших иностранных партнеров использовать пандемию коронавируса для «раскачивания» ситуации в России.

«Уму непостижимо, но американцы, показывая антирекорды, на русском языке посылают нам различные страшилки. Это, конечно, требует ответа, по крайней мере — политического осуждения с нашей стороны», — заявил Климов.

По его словам, американцы не скрывают, что используют «вирусную дубинку» по отношению к странам, в которых хотят поменять режим. Например, они не прислушиваются к словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который призывает снять санкции с Ирана и Венесуэлы в ситуации пандемии.

«Нет, говорят американцы. Получается, что самая богатая страна не может справиться с этими вызовами, но по отношению к другим старается использовать неблагоприятную ситуацию, чтобы снимать там суверенные власти», — прокомментировал поведение Вашингтона политик.

Американские дипломаты, напомнил Климов, также предлагают воспользоваться сложностями с пандемией, чтобы надавить на Россию и заставить ее вернуть Крым Украине.

В свою очередь, политики в Евросоюзе пытаются злонамеренно истолковывать российскую помощь некоторым странам, например Италии и Сербии, где наши военнослужащие рискуют здоровьем ради спасения людей. Климов отметил, что в ЕС трактуют эту помощь в сугубо антироссийском формате.

«Наверное, мы обсудим, что с этим делать, как и когда, — пояснил собеседник агентства. — Но очевидно, что эти события не требуют реагирования сию секунду. Мы и так довольно долго ждали, пару месяцев наблюдали, когда они остановятся».

Возможно также, что в Совете Федерации вновь вернутся к обсуждению наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе, не исключил Климов.

«Не так давно мы приняли закон, ужесточающий наказания за фейки о коронавирусе, — уточнил сенатор. — Это сделано для того, чтобы разная публика не мешала нашим медикам лечить наших граждан».

Помимо коронавируса, в Совфеде отдельно обсудят попытки Запада повлиять на граждан России в связи с предложениями по изменению Конституции. По данным Климова, такие поползновения начались буквально в день оглашения этих идей президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что сейчас информационная повестка перехвачена коронавирусом, эти попытки все равно продолжаются, добавил политик.

Добавим, что мэрия Москвы в день запуска сервиса по выдаче электронных пропусков уже столкнулась с хакерскими атаками не только внутри страны, но и из-за рубежа.