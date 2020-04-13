Архангельск, 13 апреля. Представители религиозных общин и единороссы осудили поджог синагоги в Архангельске. В местном отделении партии прошла встреча с представителями конфессий и правоохранительных органов, в ходе которой обсудили пожар в Еврейском культурном центре города.

Поджог синагоги «Звезда Севера» произошел в Архангельске ночью 13 апреля. Неизвестный проник на территорию и принес с собой покрышки, которые поджег у стены здания. К счастью, синагога была закрыта на карантин и никто не пострадал. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция. Уже на следующий день в региональном отделении партии «Единая Россия» прошла встреча заместителя областного собрания депутатов Александра Дятлова с председателем еврейской общины Борисом Заланом и представителями всех конфессий города. Дятлов отметил, что власти города не будут мириться с такими проявлениями неуважения к религии.

«Архангельск — многонациональный город, который исторически живет в мире, согласии и взаимном уважении к людям разных религий и национальностей».

Осудили действия преступника глава Татарской национально-культурной автономии, заместитель председателя Архангельской гордумы Рим Калимуллин. К ним присоединились представитель РПЦ священник Андрей Слиняков, председатель общественной организации «Грузинское землячество» Малхаз Алхазов, председатель совета национальностей Архангельской области Мамикон Гекчан. Совместно с членами правительства они выступили с заявлением, в котором призвали к межконфессиональному единству.