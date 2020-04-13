Советский опыт вакцинации может стать ключем к победе над коронавирусом

Москва, 13 апреля. Противостоять вирусным инфекциям можно лишь с помощью вакцинации, а в условиях пандемии страшного заболевания следует неукоснительно следовать соблюдению санитарных норм, которые предлагает Роспотребнадзор. Об этом заявила вирусолог, доктор биологических наук Надежда Юминова.

Американские ученые заявили, что в тех странах, где проводилась вакцинация от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом меньше, чем в странах, где ее не проводили. Специалисты предположили, что Россия должна быть благодарна за низкую численность заболевших в стране советской системе противовирусной вакцинации, которая применяется и сегодня.

«Начатая с советского периода антивирусная вакцинация у нас продолжается и по сей день, несмотря на все протестные выступления отдельной части людей, которые выступают категорически против любых прививок», — рассказала Юминова.

Она добавила, что это не значит, что именно эти прививки способствуют противодействию коронавирусу. Однако она подчеркнула, что определенная надежда на их действенность есть. В пользу того, что прививка БЦЖ способствует борьбе против коронавирусной инфекции говорит тот факт, что в Италии и некоторых других странах зафиксирована очень высокая смертность, потому что там подобных прививок не делают, передает «НьюИнформ».

«В настоящий момент у нас есть необходимые прививки к наиболее опасным инфекциям. Инфекции, которые существуют и которые профилактируются в нашей стране, действительно, относятся к наиболее опасным, и я уверена, что надо обязательно прививаться», — считает врач-вирусолог.

Использование прививки БЦЖ может стать ключем к победе над коронавирусом.