Манукян поддержал инициативу Малькевича о защите Рунета от грязи и травли

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выступил с инициативой ввести уголовное наказание за травлю и угрозы в Сети. Эксперт комиссии Общественной палаты по СМИ, блогер Вадим Манукян считает, что инициатива главы ФЗНЦ поможет лучше защитить Рунет от грязи и травли, а также от недобросовестной политики западных соцсетей.

Защитить Рунет от грязи. Колонка Вадима Манукяна

На самоизоляции в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом, у многих проявилось больше времени, чтобы оценить, как мы взаимодействуем друг с другом в режиме онлайн. Когда реальная жизнь уходит на второй план, а виртуальная становится для многих основной, возникает закономерный вопрос: почему мы до сих пор не приравняли эти две «жизни» друг к другу? Почему, когда людей травят в Интернете, вплоть до угроз убийством, жертвы оказываются фактически бесправны и беззащитны? Почему злоумышленники не несут ответственность за подобные действия в рамках уголовного законодательства? Считаю, именно сейчас пришло время положить этому конец.

По стопам Синицы

Есть прецедентный пример блогера Владислава Синицы, который за угрозы в соцсетях в адрес детей российских силовиков получил пять лет лишения свободы. Полагаю, по этой схеме нужно наказывать за любые угрозы применения насилия к кому бы то ни было. За угрозы убийством в Сети — сажать.

Только так мы очистим Рунет не только от тех, кто устраивает враждебные атаки из-за рубежа, но и от местных «героев», готовых идти по стопам Синицы. Многие из этих любителей травли пытаются скрыться за анонимностью, надеясь, что возмездие их минует. Думаю, неотвратимость наказания отрезвит любителей направлять свою агрессию на других людей. Полностью поддерживаю эту инициативу Александра Малькевича.

Травля в соцсетях

Травля в Сети — благодатная почва для преступлений не только в Интернете, но и в реале. Сегодня травля в социальных сетях приобрела поистине чудовищные размеры. По команде некоторых недобросовестных «лидеров мнений», направляемых из-за рубежа, их последователи без стеснения нападают в соцсетях на людей, которые позволили себе высказать независимую точку зрения. Против таких людей, в том числе придерживающихся патриотических взглядов, в ход идет все — и угрозы, и оскорбления. В результате люди, ставшие жертвами травли, теряют здоровье, нервы, по сути — годы жизни. За это тоже нужно строго наказывать.

Штраф за регистрацию без личных данных

В идеале соцсети, как российские, так и западные, обязаны следить за тем, чтобы на их площадках не было людей, которые предоставляют недостоверные сведения о себе. Для того, чтобы защитить наше информационное пространство, ни одна регистрация не должна осуществляться без личных данных пользователя Интернета. Законопослушным гражданам не от кого скрываться, а вот злоумышленники пока достаточно успешно пользуются лазейками, существующими в соцсетях (в первую очередь американских, таких как Facebook и Twitter).

Необходимо поставить российским и западным соцсетям условие об изменении пользовательского соглашения. Все эти ресурсы обязаны четко прописать, что регистрация и нахождение в социальной сети возможны только при предоставлении всех необходимых личных данных.

Вторым этапом должен стать штраф для владельцев социальных сетей за регистрацию пользователей без личных данных. Это станет возможным, если инициатива Малькевича найдет понимание у наших законодателей.