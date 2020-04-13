Власти Москвы выдали около 1,8 млн цифровых пропусков

Москва, 13 апреля. Жители Москвы оформили к вечеру понедельника, 13 апреля, около 1,8 миллиона цифровых пропусков для перемещения по городу. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Отмечается, что выдачу пропусков пытались сорвать с помощью кибератак, которых в течение сегодняшнего дня было столько же, сколько наблюдалось за прошедшие полгода.

«Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru», — заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

При этом 90% пропусков были оформлены для поездок на работу. Их выдача носит заявительный характер, но внесенные пользователем сведения в дальнейшем проверяются.

«Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», — обратил внимание Лысенко.

Спецпропуска для перемещения по Москве 11 апреля ввел мэр города Сергей Собянин. Мера начнет действовать с 15 апреля, передает Ura.ru.

Как сообщает «Вечерняя Москва», на базе Сеченовского университета будут развернуты дополнительные 250 коек для больных коронавирусом. Всего власти столицы намерены увеличить коечный фонд до 30 тысяч.