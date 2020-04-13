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Власти Москвы выдали около 1,8 млн цифровых пропусков

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Власти Москвы выдали около 1,8 млн цифровых пропусков

Москва, 13 апреля. Жители Москвы оформили к вечеру понедельника, 13 апреля, около 1,8 миллиона цифровых пропусков для перемещения по городу. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Отмечается, что выдачу пропусков пытались сорвать с помощью кибератак, которых в течение сегодняшнего дня было столько же, сколько наблюдалось за прошедшие полгода.

«Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru», — заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

При этом 90% пропусков были оформлены для поездок на работу. Их выдача носит заявительный характер, но внесенные пользователем сведения в дальнейшем проверяются.

«Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», — обратил внимание Лысенко.

Спецпропуска для перемещения по Москве 11 апреля ввел мэр города Сергей Собянин. Мера начнет действовать с 15 апреля, передает Ura.ru.

Как сообщает «Вечерняя Москва», на базе Сеченовского университета будут развернуты дополнительные 250 коек для больных коронавирусом. Всего власти столицы намерены увеличить коечный фонд до 30 тысяч.

Власти Москвы выдали около 1,8 млн цифровых пропусков

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Источник: ТАСС
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