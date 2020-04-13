Ильяс Тааев: Дистанционное обучение подтолкнет к созданию единого образовательного ресурса

Дистанционное обучение в разных регионах России испытывает одинаковые трудности. В Чеченской Республике, как и в Петербурге, основным препятствием для успешного освоения материала стала неготовность электронных площадок к стремительно возросшей нагрузке, а в Бурятии учителя обрадовались новому опыту и запросто «переключают каналы». Об этом говорили сегодня во время онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов».

Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ильяс Тааев отметил, что наиболее острым вопросом для удаленных горных районов стало качество сигнала, потому что там ученики используют мобильный Интернет. Впрочем, он сказал, что таких детей относительно немного, всего около 3-4 тысяч человек, несмотря на имеющиеся сложности. Определенные опасения за качество образования при дистанционном обучении у чиновника вызывает многообразие образовательных платформ.

«Электронное образовательное пространство России не имеет генеральной направляющей, оно неоднородно, как лоскутное одеяло», — заметил Тааев.

Он предположил, что вынужденный массовый переход на дистанционное обучение подтолкнет разработчиков к созданию единого электронного образовательного ресурса, унифицированного по ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт).

В то же время в Бурятии, по словам заместителя министра образования республики Валерия Позднякова, педагогические коллективы оказались готовы к многообразию площадок. «Зависание федеральных платформ, которые рекомендует Министерство просвещения Российской Федерации», выявленное в первую неделю «ухода на дистант» было преодолено с помощью горячих линий по каждому предмету для педагогов, организованных Институтом образовательной политики. Чиновник заявил, что учителя при зависании одной платформы просто переходят на другую и не испытывают при этом никаких трудностей.

Поздняков отметил, что педагоги, наоборот, рады новому интересному опыту, способному помочь наставникам в их дальнейшем развитии. Предположение о том, что полученный за счет государства и коронавируса опыт учителя начнут использовать и в частной практике, он отверг.

В Санкт-Петербурге посетовали на слабость электронных образовательных платформ, которые заставляют и учеников, и учителей производить гораздо больше действий в рамках процесса обучения. Директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий с гордостью сказал, что портал «Петербургское образование» не завис ни разу. Главным его минусом стала защищенность — педагоги, находясь дома, ограничены в доступе и не имеют возможности оперативно проставлять оценки в электронный дневник ученикам.

Как заметил один из ведущих эфира Артемий Галицын, страна у нас большая и разнообразная, а вопросы везде одинаковые.