Кети Топурия взволновала поклонников откровенным снимком в лесу

Москва, 13 апреля. Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия продолжает радовать своих фанатов откровенными фотосессиями.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена полностью обнаженной. На снимке Кети прикрывает руками бюст, однако эта деталь делает фотографию более пикантной.

Большая часть фанатов певицы с восхищением восприняли снимок. Остальные отнеслись к фотографии с юмором, призывая певицу поднять руки вверх. Однако нашлись пользователи, которые назвали снимок чересчур откровенным.

«Лесная нимфа», — пишет sashazaiceva.

«Кети в сосновом бору», — иронично отмечает andrey_bod.rey.

«Люблю тебя», — признается kapriianovanton.

«Заблудилась бедная?» — спрашивает chumak_eduard.

«Зря вы разместили такую фотографию, я еще больше вас стал любить и уважать», — отмечает romanelbov.

«Фото очень красивое!» — делится мнением berkana_2019.

«Звезды уже не знают, как привлечь к себе внимания. Такую красоту должен видеть только муж», — пишет nurgaleeva290658.

Ранее стало известно, что Кети Топурия и ее бойфренд бизнесмен Лев Деньгов могут сыграть свадьбу будущим летом. При этом в конце 2020 года пользователи сети начали подозревать, Топурия беременна. Поводом для этого стали просторные наряды, на которые неожиданно переключилась певица.