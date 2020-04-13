Путин предложил привлечь Минобороны для борьбы с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

В Венецию вернулись дельфины, а в Россию 90-е… Такого рода шуточки нынче очень популярны в Сети. Сегодня пресс-секретарю президента пришлось комментировать расхожие мнения о росте преступности. По словам Дмитрия Пескова, зафиксирован незначительный рост количества преступлений. А паника на эту тему — не более чем нагнетание и истерия.

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Разумеется, с соблюдением дистанции, в режиме видеоконференции. На связи с российским лидером были вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент отметил, что ближайшие две недели станут определяющими. Именно они покажут, как Россия будет дальше жить и справляться с эпидемией.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что военнослужащие Министерства обороны эффективно работают за границей, помогая другим странам бороться с этой инфекцией. Их опыт и имеющиеся у Минобороны резервы должны стать подспорьем для здравоохранения.

«Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе», — заявил Путин.

При том, что России долгое время удавалось действовать на опережение, сегодня ситуация закономерно усугубляется. Причиной тому — быстрое распространение вируса. Если в первую неделю режим самоизоляции соблюдался большинством россиян, сейчас его придерживается едва ли половина. О том, к чему это привело, рассказала Татьяна Голикова.

«В Российской Федерации зафиксировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2 558 человек. Должна сказать, что основное увеличение 72,3%, так же, как и основная заболеваемость, приходится на два региона — Москву и Московскую область», — подытожила вице-премьер.

Жертвами болезни стали 148 наших сограждан. Татьяна Голикова, пользуясь случаем, еще раз призвала россиян соблюдать режим самоизоляции. Поскольку блокировка распространения вируса — залог развития ситуации по благоприятному сценарию, на который наша страна пока еще может рассчитывать.