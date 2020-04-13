Медики не дают подробных прогнозов о состоянии Бабкиной, вышедшей из комы

Москва, 13 апреля. Находящейся на лечении в частной клинике российской певице Надежде Бабкиной стало лучше. Народная артистка РСФСР находится в медучреждении уже почти две недели, однако информации о состоянии ее здоровья крайне мало.

Накануне медики вывели Бабкину из медикаментозной комы. Очнувшаяся артистка какое-то время даже не могла говорить. Сегодня стало известно, что врачи не дают подробных прогнозов насчет состояния Бабкиной, однако констатируют заметное улучшение ее самочувствия.

«Прогноз положительный. Врачи говорят, ей стало лучше», — сообщил Народный артист России Евгений Герасимов.

Бабкина была коллегой Герасимова в муниципальном парламенте в 2014-2019 годах. Артист добавил, что врачи неохотно комментируют состояние здоровья его коллеги также, как и пресс-секретарь певицы Александр Велор. Супруг и сын Бабкиной также не отвечают на звонки журналистов, передает Kp.ru.

Напомним, что Надежда Бабкина была госпитализирована в медучреждение 1 апреля. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. 70-летняя артистка провела несколько дней в реанимационном отделении, где медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.