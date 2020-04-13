Депутат Госдумы Антонова предложила меры помощи учителям в период эпидемии

Санкт-Петербург, 13 апреля. Власти должны помогать учителям реализовать механизм дистанционного обучения, считает депутат Госдумы Лидия Антонова.

По ее мнению, педагогам нельзя просто давать директиву по принципу а «дальше делай как хочешь» тем более в такой кризисной ситуации на фоне эпидемии коронавируса.

«Надо управленцам продумать все механизмы и помочь учителю их реализовать. Не должно быть так, что учитель все сам должен делать: и методические рекомендации разрабатывать, и систему выстраивать. Зачем тогда есть органы управления», — подчеркнула она, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

По словам Антоновой, учителям, как и ученикам, сейчас очень непросто. По ее мнению, преподавателям нужно предоставить более широкий доступ к имеющимся в России онлайн-площадкам. В частности, она отметила проект мобильного образования «Вклад в будущее».

«Эти формы подготовки помогут каждому педагогу высшей школы, средней и профессионального образования работать в таком режиме при условии технической возможности», — пояснила депутат.

Коснулась Антонова и проблемы неустойчивого Интернета, на который жалуются учителя и преподаватели. Эту проблему тоже нужно решать, ведь это «не позволяет создать условия, которые были бы комфортными».

Напомним, в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». Эксперты поделились своим мнением о том, когда российские дети вернутся в школы, а студенты — в вузы, каковы итоги дистанционного обучения в школах и вузах и что делать с ЕГЭ и ОГЭ.