Случаи массовых захоронений участились на острове Харт в Нью-Йорке, бездомных с коронавирусом переселяют в пятизвездочные отели, а американским больницам грозит нехватка препаратов для пациентов, которые сейчас находятся на искусственной вентиляции легких.

Западная пресса активно пишет о происходящем в Соединенных Штатах, несущих огромные потери в борьбе с пандемией COVID-19. Однако, когда об этом начинают сообщать наши СМИ, антироссийская пресса начинает бросать в адрес изданий обвинения в тиражировании Fake News.

Яркий тому пример — блог «Эха Москвы». Автор Светлана Космачева, живущая (по ее утверждению) в Нью-Йорке, заявляет, что сюжет Первого канала про США якобы сплошь пестрит фейками и «искажает факты». По ее мнению, в Штатах нет дефицита тестов на коронавирус, массовых захоронений тоже нет, да и бездомные с улиц Нью-Йорка никуда не делись.

Редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что сообщает о происходящих в Штатах событиях западная пресса. Спойлер — обнаруженное позволяет предположить, что автор блога на «Эхе», обвиняющая российских журналистов в искажении фактов, сама прибегает к приемам дезинформации. «Эхо Москвы» пытается спасти репутацию США, проваливших борьбу с COVID-19. Однако здесь им не помогает даже западная «свобода слова», известная своей избирательностью.

Что не так с кладбищем для бедняков?

В своем блоге для «Эха» Светлана Космачева утверждает, что сообщение Первого канала о братских могилах на острове Харт в Нью-Йорке — фейк. По ее словам, на острове хоронят только тех, чьи тела были не востребованы, и «как раньше там были не востребованные тела, так все и осталось. Остальные тела в рефрежираторах».

Мы изучили, что писали о происходящем на острове Харт зарубежные издания.

На остров обратила внимание британская радиовещательная корпорация BBC в материале Coronavirus: New York ramps up mass burials amid outbreak — «Коронавирус: Нью-Йорк увеличивает массовые захоронения на фоне вспышки». Издание отмечает: появляется все больше фотографий гробов, которые опускают в братскую могилу в Нью-Йорке, так как число жертв коронавируса неуклонно растет. Рабочих в защитных заметили на острове Харт в тот момент, когда они укладывали деревянные гробы в глубокие траншеи.

«Чиновники говорят, что количество захоронений увеличивается в месте, которое уже давно используется для похорон людей, не имеющих близких родственников или чьи семьи не могут позволить себе похороны», — передает BBC.

Британская корпорация также приводит снимки с беспилотника, которые были сделаны над островом Харт.

Это место уже более 150 лет используется властями Нью-Йорка в качестве места массового захоронения для тех, у кого нет ближайших родственников, или чьи семьи не могут позволить себе похороны.

Обычно на острове хоронят около 25 тел в неделю, сообщает Associated Press. Однако если ранее такие похороны проводили раз в неделю, сейчас частота увеличилась до пяти дней в неделю.

Происходящее на острове Харт упомянул в своей колонке и Corey Kilgannon — журналист The New York Times. Его материал опубликован под заголовком As Morgues Fill, N.Y.C. to Bury Some Virus Victims in Potter’s Field — «Пока морги заполняются, нью-йоркцы хоронят некоторых жертв вируса на кладбище для бедняков».

«С середины 1800-х годов кладбище для бедняков и бродяг на острове Харт фигурировало в многочисленных эпидемиях, затронувших Нью-Йорк, как место захоронения жертв испанки и СПИДа, а также как место для карантина жертв желтой лихорадки и туберкулеза. А теперь, когда смертность от коронавируса превысила возможности городских моргов, оно снова нужно. Пресс-секретарь мэра Билла Де Блазио заявил в четверг, что, скорее всего, некоторые жертвы коронавируса будут отправлены на остров Харт, где в течение 150 лет Нью-Йорк хоронил никому не нужных мертвецов и тех, чьи семьи слишком бедны, чтобы позволить себе похороны», — написал Corey Kilgannon.

Город уже начал резко увеличивать количество захоронений на острове — примерно до 24 в день. До начала пандемии столько захоронений здесь проводили в неделю — говоря об этих данных, Kilgannon ссылается на цифры городского Департамента исправительных учреждений, который руководит похоронной операцией на острове.

При этом журналист отмечает: «неясно, включают ли эти недавно увеличившиеся захоронения тех, кто умер от коронавируса, или это люди, которые умерли до пандемии и были перемещены из моргов, чтобы создать пространство для новых умерших».

Бездомные в пятизвездочных отелях

Светлана Космачева также называет фейком сообщение о бездомных Нью-Йорка, которых переселили в дорогие отели, из-за чего улицы города опустели. Автор блога утверждает, что несколько дней назад «лично прокатилась на машине в Манхэттен». По ее наблюдениям, «бездомные как там спали в спальных мешках на асфальте, так и спят... Если кого-то поселили в отель, то явно не всех».

При этом сообщения о переселении бездомных в дорогие отели появились в американских СМИ еще 6 апреля в New York Post, например. В частности, об этом пишут авторы статьи Hundreds of homeless with coronavirus or symptoms housed at NYC hotels — «Сотни бездомных с коронавирусом или его симптомами размещены в отелях Нью-Йорка».

По данным издания, сотни бездомных с диагностированным коронавирусом или его симптомами проживают в пяти отелях города. Городские власти, в свою очередь, подтвердили, что в «пяти неизвестных местах» по всему Нью-Йорку были созданы более 700 мест для пострадавших от пандемии бездомных.

Ранее, 29 марта, в том же издании был опубликован материал Manhattan hotel now housing the homeless — «В отеле Манхэттена теперь живут бездомные». Источник издания утверждал, что некоторых бездомных размещают в закрытой гостинице. По словам собеседников СМИ, использовался «по крайней мере 61 номер отеля Radisson на Уильямс-стрит».

Размещают бездомных в гостиницах и мотелях не только в Нью-Йорке. Похожая ситуация складывается и в Калифорнии. Причем не все местные жители рады новым соседям.

«Как соседи относятся к соседним отелям, где живут десятки бездомных, некоторые с симптомами COVID-19? В округе Ориндж старшая община, расположенная рядом с отелем на 138 мест, предназначенным для размещения бездомных, протестовала против этого соглашения, пока округ не согласился найти другое место», — пишет портал Cal Matters.

Дефицит тест-систем на COVID-19 в США

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд заявил, что коронавирусная инфекция в Штатах приближается к своему пику.

При этом проблемы с диагностикой коронавирусной инфекции в Штатах, судя по всему, продолжаются. NBC San Diego напоминает: администрация Трампа попала под шквал критики из-за нехватки доступных наборов для тестирования на коронавирус. CDC всячески пытался разработать свои собственные тесты еще в январе, однако возникшие проволочки привели к тому, что постановка диагнозов была задержана до февраля, когда вирус уже укоренился в Штатах.

Проблемы с тестированием возникают до сих пор.

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка предупредил в памятке, что город может исчерпать тампоны для анализов на COVID-19 и должен тестировать только госпитализированных пациентов. В США было протестировано около 2,8 миллиона человек, что составляет менее 1% населения», — передает телеканал.

В центре внимания прессы оказался еще один громкий «коронавирусный скандал» с участием президента США Дональда Трампа. Подробнее об этом пишет Time в материале A Federal Report Found Coronavirus Test Shortages at U.S. Hospitals. Trump Attacked the Author — «Федеральный отчет показал нехватку тестов на коронавирус в больницах США. Трамп напал на автора».

Все началось с того, что в Штатах был проведен федеральный опрос. В ходе исследования выяснилось, что больницы испытывают серьезную нехватку расходных материалов для тестирования на коронавирус.

«Больницы сообщили, что острая нехватка расходных материалов и длительное ожидание результатов тестов ограничивают их способность контролировать здоровье пациентов и персонала», — говорится в отчете по итогам опроса.

Несмотря на то, что в документе не было критики в адрес администрации Трампа, глава Белого дома буквально «напал» на автора отчета — генерального инспектора HHS (Health and Human Services) Кристи А. Гримм и стал искать политическую подоплеку исследования.

Пациентам на ИВЛ грозит нехватка лекарств

Тем временем американским больницам, принимающих пациентов с COVID-19, грозит дефицит препаратов, которые необходимы для искусственной вентиляции легких. Об этом заявили представители сразу нескольких медицинских учреждений.

Доктор Джереми Фауст — врач скорой помощи в больнице Бригэма и женского госпиталя в Бостоне. Он считает, что больницы вскоре могут столкнуться с нехваткой важных лекарств: сейчас седативные и обезболивающие препараты, которые имеют решающее значение при интубации пациентов и их помещении на искусственную вентиляцию легких, заканчиваются.

«Мы должны были опередить тестирование. Должны были быть впереди по средствам индивидуальной защиты и мощностям вентиляторов. Но сейчас не время говорить: «Давайте повторим ту же ошибку еще раз». Давайте забегать вперед», — призвал врач в эфире MSNBC Kasie DC.

Президент и генеральный директор Пресвитерианской больницы Нью-Йорка доктор Стив Корвин сказал, что его учреждение сталкивается с аналогичной проблемой.