В Петербурге оценили возможность досрочного завершения учебного года

Санкт-Петербург, 13 апреля. Обучение в Санкт-Петербурге до 30 апреля проходит с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщила Анна Грубская, начальник отдела по общему образования комитета по образованию города.

«Принимать решение о завершении учебного года преждевременно. Решение о том, будут ли учиться дети в мае, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, которая сложится в Санкт-Петербурге в ближайшее время», — передает слова Грубской Федеральное агентство новостей.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир под названием «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». Эксперты поделились рассказали о том, когда российские ученики и студенты вернуться в здания школ и вузов, каковы итоги дистанционного обучения и что будет с ЕГЭ и ОГЭ.