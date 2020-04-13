Эпидемия доказала необходимость поправки в конституцию о доступной медицине

Сегодня будущее мировых держав во многом зависит от их способности обеспечить граждан высококвалифицированным лечением от новой коронавирусной инфекции. Распространение COVID-19 диктует государствам свои правила игры, одержать победу в которой возможно исключительно наращиванием медицинских мощностей, разумным распределением нагрузки на систему здравоохранения и предоставлением населению быстрой и качественной помощи.

Еще в марте президент Владимир Путин одобрил предложение внести в Конституцию России поправку об обеспечении россиян доступной и качественной медицинской помощью. Тогда необходимость закрепления этой нормы не была столь очевидна, хотя и предполагала повсеместное строительство новых больниц и ФАПов, а также проведение ремонта в учреждениях здравоохранения.

Несмотря на то, что официальное обновление конституции будет возможно только после окончания пандемии, когда состоится общероссийское голосование, президент и правительство уже демонстрируют приверженность новым принципам в части обеспечения граждан равными правами на получение медицинской помощи. Хотя распространение коронавируса в России началось значительно позже, чем в той же Италии и Германии, сегодня наша страна занимает уже второе место по количеству проведенных тестов. Причем важно отметить, что число случаев заражения COVID-19 на миллион человек в России в три раза меньше аналогичного показателя по миру.

Разумеется, более позднее начало распространения коронавируса в России позволило выиграть время и произвести экстренную оптимизацию системы здравоохранения во всех регионах страны. За считаные дни государство приняло решение о строительстве порядка 20 новых инфекционных больниц. На днях свою работу начнут госпитали в Новой Москве, Уссурийске, Нижнем Новгороде, Одинцово, Волгограде, Подольске, Новосибирске и Улан-Удэ.

Помимо этого, к 30 апреля в эксплуатацию будут сданы еще несколько учреждений, предназначенных для лечения граждан от коронавируса. Их открытие планируется в городах Пушкине, Смоленске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Омске, Петропавловске-Камчатском.

Важным преимуществом российского здравоохранения оказалась его повсеместная доступность и бесплатность. В этом плане Россия значительно отличается от США, где рост числа инфицированных невозможно остановить, в частности, из-за негибкой системы медицинских страховок. Количество больных американцев уже перевалило за 500 тысяч, и большинство из них не могут получить необходимое лечение по причине неимения страховки и возможности оплатить пребывание в больнице.

В этом плане медицинской страховкой каждого россиянина как раз и можно будет назвать Конституцию РФ. Поправка о доступности и качестве медицинской помощи призвана только подчеркнуть и усилить уже существующие принципы равноправия граждан в части получения необходимого лечения.

Каждый из 85 субъектов страны уже получил финансовую помощь из федерального бюджета для закупки необходимого оборудования, увеличения количества койко-мест в стационарах и оперативной переквалификации медицинских работников.

«Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. <…> Мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — сказал глава государства на совещании с губернаторами.

В своем первом обращении к нации по поводу пандемии президент заявил о необходимости перенести дату общероссийского голосования по обновлению конституции. Наряду с изобретением вакцины против COVID-19 объявление нового дня голосования призвано стать триумфом победы России над новой инфекцией.