В Госдуме объяснили преимущества смешанного образования в современных условиях

Санкт-Петербург, 13 апреля. Опыт смешанного образования, полученный в условиях пандемии коронавируса, может пригодиться в будущем, при дальнейших «эволюционных вызовах». Такое мнение высказала депутат Госдумы Лидия Антонова, выступая во время онлайн-эфира на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов», который организовала Медиагруппа «Патриот».

По ее словам, симбиоз очного и удаленного обучения может означать готовность системы образования к последующим кризисным моментам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Смешанное обучение означает, что мы будем готовы к эволюционному любому. Сегодня коронавирус, а мы не застрахованы и завтра будет иной эволюционный вызов», — отметила Антонова.

Однако над разработкой программы смешанного образования еще предстоит поработать. Пока система онлайн-уроков не отрегулирована.

«Сегодня мы хотим, чтобы каждый ученик и преподаватель эффективно работал. А это не получается, потому что времени реальной подготовки у нас не было», — добавила она.

Парламентарий убеждена в необходимости просвещения педагогов и родителей о возможностях дистанционного обучения.

Ранее стало известно, что школам разрешили досрочно завершить учебный год для 1-8 классов. Неосвоенная учебная программа будет перенесена на следующий образовательный цикл.