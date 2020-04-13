Антонова назвала причину недовольства родителей дистанционным обучением

Санкт-Петербург, 13 апреля. Депутат Госдумы Лидия Антонова объяснила, почему некоторые родители недовольны переводом школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Антонова приняла участие в онлайн-эфире на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов», который состоялся в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Многие недовольны, потому что ребенок может быть в обычной школе не был сильно мотивирован. А когда он находится дома, то он может быть совсем не мотивирован», — объяснила депутат.

Антонова привел пример со студентами. По словам депутата, студенты действительно готовятся к тестированию онлайн. Это объясняется тем, что студенты мотивированы, чтобы хорошо сдать экзамен.

Кроме того, депутат прокомментировала неготовность методических указаний для дистанционного обучения.

«Это общая проблема и нужно претворить это в жизнь. А почему не сделали, то все зависит от того, как мотивированы управленцы. Мы же смогли сделать обучение по нацпроекту детей с ограниченными возможностями. Выделялись средства не только на оборудование, но и на методическое обучение. Этот опыт нужно использовать сейчас», — добавила депутат.

Напомним, российские школы перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Ранее Антонова отметила, что дистанционное обучение стало традиционной формой в период пандемии. Депутат назвала коронавирус триггером и катализатором пришествия разных форм электронного обучения.