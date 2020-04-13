Глава Роспотребнадзора рассказала о точности тестов на коронавирус

Москва, 13 апреля. Точность тестов на коронавирус в лаборатории Роспотребнадзора составляет 98%, лаборатории Минздрава РФ в Москве делают тесты с точностью 80%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ведомство тщательно работает над точностью исследований на коронавирус.

«На сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий. Они дают верный результат в 98% случаев», — сообщила Попова в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Министерство здравоохранения РФ в своих лабораториях в Москве делает тесты с достоверностью 80%. Попова добавила, что ведомство работает с тестирующими организациями, чтобы повысить качество этих исследований. Она подчеркнула, что от качества тестирования зависит, как Россия выйдет из ситуации с коронавирусом.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел онлайн-совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, в котором приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом не в лучшую сторону. Он подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328.