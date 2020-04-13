Москва, 13 апреля. Эпидемия коронавируса в России может достигнуть своего пика к концу апреля. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что развитие эпидемии коронавирусной инфекции во многом зависит от соблюдения россиянами карантинных мер. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что эпидемия достигнет своего пика к концу апреля. При этом в мае может начаться вторая волна эпидемии.

«Я думаю, что болезнь по нарастанию закончится к середине мая, сложно говорить, к концу мая», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли. Более 1,5 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.