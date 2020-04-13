Дамаск, 13 апреля. Перебои с поставками электроэнергии в Сирии связаны с коррупцией в высшем руководстве страны. К этому привела ослабленная в ходе войны система государственного управления.

За вопросы энергетики в стране отвечает сам премьер-министр Сирии Имад Хамис. Он и его сподвижники ориентируются на сотрудничество с Западом, а прибыль от добычи нефти и газа разворовывают.

«Уровень коррупции, действительно, очень большой, он мешает уже развитию страны, мешает улучшению жизненного уровня народа», — отмечает бывший вице-премьер Сирии, глава московский платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

Известно, что до войны поставляла электроэнергию в соседние страны. Позже, когда правительство в Дамаске установило контроль над большей частью территории страны, возобновились поставки в Ливан. Однако доходы от контракта направляются не в бюджет, а в карманы сирийских чиновников.

Кроме того, Хамис ведет активное закулисное взаимодействие с компаниями, принадлежащими сыну президента Турции Неджметтину Билалу Эрдогану. В турецкие порты отправляется нефть, которую в Сирию направляет в рамках помощи Иран.

Российские специалисты сыграли одну из ключевых ролей в восстановлении сирийской экономики, однако, несмотря на поддержку РФ и ряда стран, правительство Сирии повысило цены на бытовой газ для населения практически в полтора раза.

Таким образом, действия правительства, возглавляемого Имадом Хамисом ведут только к дальнейшему усугублению экономической ситуации. При этом коррупционеры не стесняются выводить средства за рубеж, а именно в западные страны, известные своим враждебным отношением к действующему политическому режиму Сирии.