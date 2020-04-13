Навальный сводит личные счеты с Хабировым, атакуя Башкирию на фоне пандемии

В Башкирии неизвестные организовали спам-рассылку с просьбой материально помочь врачам РКБ им. Куватова в Уфе. По мнению члена ОП РФ из Башкирии Ростислава Мурзагулова, рассылка произведена работниками Навального. Фейковая просьба о помощи дополнила череду вбросов о коронавирусе, атаковавших республику за короткое время.

Использовали врача в своих целях

СМИ Башкирии сообщили о массовой рассылке (по 2000 сообщений в час) о недополучении препаратов и лечения заболевшими коронавирусом врачами РКБ им. Куватова. В сообщении указаны данные эндокринолога РКБ Юлии Якуповой.

Как пояснила Якупова, некоторые врачи действительно скидывались на лекарства, не предоставляемые в рамках ОМС, но она категорически против спама и использования имен в политических целях.

«Информация в моем сообщении искажена. Я нахожусь на кислородном компрессоре. Всю помощь получаю в полном объеме, согласно всем протоколам», — сообщила Якупова.

Исполнителем могут быть боты Навального

Один из руководителей СМИ Башкирии, член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов высказал уверенность, что за спам-атаками стоят сотрудники Алексея Навального. Он назвал рассылку попыткой раскачать правительство, а также запугать и вывести на улицы людей в непростое время пандемии.

Действительно, у навальнистов затяжной конфликт с главой Башкирии: Радий Хабиров участвовал в разработке закона об иноагентах, под который попал ФБК. Накануне Навальный опубликовал письмо якобы от главврача Мелеузовской больницы У. М. Хабибуллина к спонсорам с жалобой на нехватку средств для развертывания госпиталя. Многочисленные грубые ошибки в имитации башкирского языка не позволяют поверить в реальность документа. Публикация «письма» последовала за призывом Хабирова к главам больниц «не побираться», так как государство в силах обеспечить медучреждения всем необходимым.

Каждый день — новый фейк

Фейковые письма — лишь малая доля атак на Башкирию в связи с коронавирусом. Член ОП РФ Александр Малькевич опубликовал в Telegram-канале примеры фейков, запущенных в регионе за прошедшую неделю.

В соцсетях Башкирии 6 апреля запустили видео, на котором, как утверждает автор, руководство закрытой на карантин РКБ им. Куватова покидает больницу через окно. Вброс был опровергнут руководством медучреждения. Следственным комитетом проводится проверка по факту распространения фейка.

«КоммерсантЪ.Уфа» 7 апреля сообщил со ссылкой на МБК «Комбинат спецобслуживания Уфы» о резерве двух участков на Северном кладбище для умерших от коронавируса. Участки позволяют вместить 1000 человек. Позже информация была опровергнута «Комбинатом спецобслуживания Уфы».

В атаках на Башкирию не обошлось и без фейков о жертвах эпидемии. Скончавшемуся от онкологии жителю Мелеуза приписали смерть от коронавируса. Информацию 9 апреля опроверг министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Заказчик неизвестен

«Кто-то прилагает просто неимоверные усилия, чтобы раскачать республику. Счет пока в пользу власти (и правды), но удары по линии СМИ и «блуждающие в Сети видео» настораживают…» — считает Малькевич.

Значительное количество фейковых новостей о Башкирии наводит на мысль, что Навальный — лишь один из исполнителей заказа. Как отмечают эксперты, Навальный выполняет роль медиакиллера, убирая политических и бизнес-конкурентов. Также, по некоторым данным, блогер имеет собственный штат ботов. Можно предположить, что Навальный выполняет в Башкирии политический заказ неизвестного лица, параллельно сводя личные счеты с Радием Хабировым.