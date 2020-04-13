В Петербурге дезинфицируют детские площадки. ФАН-ТВ

В Северной столице продолжается дезинфекция детских и спортивных площадок во дворах домов.

Детские и спортивные площадки Петербурга дезинфицируют специальным раствором. Так, к примеру, в Екатерингофском округе Адмиралтейского района сорок таких площадок. Каждую из них обрабатывают по два, три раза в неделю. Специальный раствор, как уверяют дезинфекторы, безвреден для человека. Используется, к примеру, в медицинских учреждениях для обработки санитарного транспорта. Концентрат отечественного производства, его в нужных пропорциях разводят с водой и обрызгивают поверхности: качели, горки, турники, скамейки, входные арки и даже урны. На одну площадку в среднем уходит около двадцати литров готового раствора.

«Данный раствор является безопасным для поверхностей, для граждан. Контролируем процесс обработки», — говорит Дмитрий Чернов, депутат МО Екатерингофский.

«Мы стараемся делать это в непрерывном цикле. Вот у нас 40 площадок, в среднем в день получается обработать от 10 до 15 площадок. Соответственно, когда заканчивается обработка всех площадок, начинается все по второму кругу», — рассказал Олег Смакотин, глава МО Екатерингофский.

Дезинфекция детских и спортивных площадок продлится до окончания периода самоизоляции.