Москва, 13 апреля. России не грозит итальянский сценарий развития эпидемии коронавируса. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«У нас не итальянский сценарий. И не будет его», — подчеркнул доктор.

Он также добавил, что всем россиянам следует соблюдать действующие карантинные меры, что позволит защитить население от которнавируса, а также будет способствовать скорейшему завершению эпидемии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 114 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения, 148 человек скончались. Около 1,5 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.