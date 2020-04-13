Эксперты назвали коронавирус стресс-тестом для всей России

Президент России Владимир Путин полон уверенности, что страна успешно справится с новой коронавирусной инфекцией, считают эксперты Федерального агентства новостей. Но для этого потребуется мобилизация всей российской государственной системы, ведь нынешняя эпидемия — это стресс-тест для целой страны.

Сегодня президент провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в России, на котором обсуждались меры по борьбе с пандемией COVID-19. Пик эпидемии все еще не пройден, отметил глава государства, поэтому введение режима самоизоляции граждан, в том числе и в столице, он считает оправданным.

«Есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом», — подчеркнул Владимир Путин.

В совещании приняли участие зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Нам нужны прогнозы

В начале своего выступления президент заявил, что положение дел с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону.

«Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — подчеркнул российский лидер.

Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с вирусом, а следовательно все действия государства в этой сфере должны быть выстроены оптимальным образом, уверен Путин. Для этого нужны адекватные прогнозы — их президент поручил составить членам правительства.

«Нам нужен не только среднесрочный или долгосрочный прогноз, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — потребовал глава РФ.

Система здравоохранения должна работать как единый механизм, нужно наладить взаимодействие между федеральными и региональными структурами здравоохранения, добавил Путин.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев согласился с необходимостью подготовки профессионального прогноза развития ситуации для победы над коронавирусом.

«Надо провести анализ того, что у нас есть: кто делал тесты, какие они, сколько человек протестировано, сколько человек попало в больницы и что это за пациенты? Какие у них сопутствующие диагнозы, сколько из них с пневмонией? Каковы конкретные причины смерти?» — перечислил ученый.

Очень важно и то, что на настоящий момент тестировали в основном тех, у кого уже подозревался коронавирус. Широкого же тестирования населения России не проводилось, добавил Зверев.

«Просто так дать такой прогноз невозможно. Предстоит действительно серьезный анализ», — заключил собеседник ФАН.

Тест на устойчивость

Российскому здравоохранению сейчас нужно больше врачей, следует из слов президента.

«В Москве, целом ряде других регионов сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки», — заметил Владимир Путин.

В связи с этим президент попросил доложить о ходе формирования дополнительных медицинских бригад. В этом следует задействовать кадровый потенциал всех медучреждений, а также профильных вузов и училищ, пояснил глава государства.

Российских врачей, которые борются с коронавирусом, необходимо также полностью обеспечить доплатами за условия их работы и средствами индивидуальной защиты, заявил президент.

«Следует подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», — предложил Путин.

В случае необходимости для борьбы с коронавирусом в России могут быть задействованы силы Министерства обороны РФ, добавил глава государства. Они уже получили опыт за рубежом, помогая коллегам бороться с COVID-19.

«Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», — заметил Путин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью ФАН назвал принимаемые меры «полной мобилизацией всей российской государственной системы».

Для государства пандемия стала «стресс-тестом», который покажет взаимодействие всех уровней и ветвей власти, да и всего общества как единого организма, считает политолог.

«Очевидно, что меры по минимизации распространения инфекции могут быть эффективны, только когда все работает как единый организм. Когда в это вовлечено общество вместе с государством на всех уровнях», — рассуждает политолог.

После того как жители столицы продемонстрировали халатное отношение к мерам самоизоляции, Москва стала очагом распространения коронавирусной инфекции в России, добавил собеседник ФАН.

Дефекты воспитания

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, выступая с докладом перед президентом, озвучила новые данные по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки число зараженных в России увеличилось на 2558 человек, из них подавляющая часть проживает в Москве. На остальные регионы приходится 27,7% новых заболевших.

«В России нарастание заболеваемости началось с 16 марта. К этой дате прошло два инкубационных периода, — сообщила Голикова. — Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели для Москвы и области как период, в который пройдет нарастание заболевания. Мы бы хотели, чтобы нарастание превратилось в плато...»

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, в чем причина такого повышения заболеваемости за последние дни.

«Объяснение тут несложное: чуть забрезжило солнышко — публика высыпала на шашлыки и прогулки, хотя был объявлен карантин и озвучены рекомендации к самоизоляции. Это все нарушило ход событий», — заметил ученый.

Подобное поведение говорит о низком уровне санитарной культуры нашего населения, считает Зуев.

«Отношу это к дефектам воспитания. Нужно просто быть гражданином соответствующего уровня законопослушания: если было принято решение себя самоограничить, надо было это сделать», — подчеркнул вирусолог.

Сегодня, как и раньше, самое лучшее средство борьбы с коронавирусом — карантин, убежден он.

«На карантин сажали города еще в древние века, во времена чумы и оспы», — напоминает собеседник ФАН.

Время проявить ответственность

За время пандемии тестирование на коронавирус в России было проведено 1,3 млн раз, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в стране уже зарегистрировано десять тест-систем для определения SARS-CoV-2 у человека, добавила она. В ближайшее время в Москве начнется тестирование медперсонала на антитела к коронавирусу — это позволит понять, сколько столичных врачей уже переболело новой инфекцией.

По всей России будет развернуто 95 тысяч коек, из которых 40 тысяч уже готовы, заявила Голикова. Будет также создан дополнительный резерв мест для больных COVID-19 там, где койки уже имеются, — это необходимо для страховки, пояснила зампред правительства.

Член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко назвал решение о централизации обеспечения врачей всеми необходимыми средствами защиты верным и правильным.

«Эти организационные меры позволят выстроить систему поставки необходимых средств защиты российским врачам. После этого, надеюсь, ситуация станет более благоприятной, и регионы будут обеспечены в полном объеме», — прогнозирует Бровко.

В целом, предпринимаемые шаги позволят обеспечить всем необходимым и специалистов, и пациентов, которые попадают сегодня в больницы с подозрением на коронавирус, считает эксперт.

«Россия находится в пятерке стран по количеству проводимых тестов, что показывает достаточно хорошую выявляемость. И думаю, что данная тенденция будет продолжаться», — говорит врач.

Эрик Бровко надеется, что после прохождения пика заболеваемости в конце апреля новые случаи выявления COVID-19 будут встречаться все реже. Так или иначе, социальная ответственность сейчас является основным методом по снижению распространения коронавируса на территории России, уверен собеседник ФАН.

«Если больше граждан будут ответственно относиться к себе, к своим близким и окружающим, то мы все вместе сможем снизить распространение заразы. И тогда проще будет работать нашим врачам», — замечает врач.

Цена эпидемии

Президент России получает всю необходимую информацию о ходе распространения коронавируса в стране и лично убедился, насколько все серьезно, заявил в интервью ФАН политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

Именно поэтому глава государства уделяет внимание как сиюминутным проявлениям пандемии, так и ее стратегическим последствиям, считает эксперт.

«От президента исходит уверенность, что мы из кризиса выйдем. Вопрос — какой ценой. Вдумайтесь в фразу Владимира Путина: «Болезнь становится все более тяжелой». Это прежде всего тревога по поводу той цены, которую придется заплатить человеческими жизнями, прежде чем эпидемия коронавируса закончится», — поясняет Евстафьев.

В первый раз Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом 25 марта: в тот день он объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Впоследствии президент продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Эти меры абсолютно необходимы для снижения числа заболевших COVID-19, уверены все эксперты ФАН.