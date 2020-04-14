Киевские экономисты предрекают Украине войну и голод

Известные киевские экономисты в ходе онлайн-конференции обсудили возможные потери экономики Украины от карантина, а также попытались спрогнозировать развитие ситуации в мае-июне 2020 года. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

На днях глава Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что «с начала карантина количество безработных в стране уже увеличилось на 13% по сравнению с февральскими показателями». В абсолютных цифрах ведомство прогнозирует, что общее число безработных на конец мая может составить 9,4% от всего трудоспособного населения.

Эксперт «Украинской фабрики мысли» по экономическим вопросам Юрий Гаврилечко выразил уверенность, что власти маскируют реальную картину происходящего в стране, причем весьма неумело.

«К сожалению, министр Петрашко вынужден оперировать данными, которые ему предоставляет Госслужба статистики. А это ведомство оперирует данными, взятыми даже не с потолка, а вообще непонятно откуда, — удивляется аналитик. — Чтобы получить примерное представление о количестве безработных, достаточно сопоставить количество плательщиков единого социального налога (их примерно 11-12 миллионов) и общее число трудоспособных украинцев от 18 до 65 лет (это примерно 20 миллионов). Даже по этим приблизительным подсчетам выходит, что около 40% граждан сегодня — безработные! Это, честно говоря, чудовищная цифра. А Госстат просто устраивает манипуляции со статистикой, чтобы скрыть реальную картину происходящей у нас катастрофы».

По мнению Гаврилечко, предельно ясно, что ситуация в борьбе с безработицей будет полностью зависеть от тех мер, которые предпримет кабмин после карантина.

«От правительства потребуются компенсации для промышленности, как минимум полтора месяца простоявшей в бездействии, а также для малого и среднего бизнеса. Для этого нужно вносить изменения в бюджет, для чего необходима поддержка парламента. Если Рада по-прежнему будет заниматься какими-то более важными делами, то кабмин просто не сможет реализовать жизненно важные для экономики инициативы», — считает эксперт.

Кроме того, отметил он, на период карантина Верховная рада с подачи правительства приняла ряд странных законов, имеющих не прямое действие, а некий «рекомендательный» характер. Например, никто не запрещал украинским банкам продолжать взимать с граждан платежи и проценты по кредитам и ипотеке — власть только «рекомендовала» им перестать требовать долги до конца карантина.

«Такая же ситуация будет и с платежами за услуги ЖКХ. Многие украинцы перестали их вносить — из-за потери работы, болезни и т. д. Коммунальные предприятия жалуются, что им не хватает денег даже на выплату зарплат. Часть этих потерь, на мой взгляд, также должен компенсировать бюджет страны, что нужно предусмотреть законодательно. Но у нас Рада занимается чем угодно, только не мерами борьбы с последствиями карантина», — говорит экономист.

Гаврилечко выразил мнение, что парламент не должен принимать никаких законов с формулировкой «может», потому что любая возможность для чиновника самостоятельно принимать решение — это повод для коррупции. Сам факт, что правительство Украины наделено законодательной инициативой, — это ненормальная ситуация, поскольку «чиновники должны не писать законы, а исполнять их». Аналитик подверг критике действия властей по формированию Стабилизационного фонда по ликвидации последствий эпидемии.

«Власть создала уже несколько структур по борьбе с эпидемией коронавируса — какие-то штабы, комиссии, и ни одна из них толком не работает. Более того, размер Стабилизационного фонда постоянно урезается: сначала на борьбу с коронавирусом было выделено 200 миллиардов гривен, потом — 97 миллиардов, а теперь уже 69,5. При этом никакого участия в ситуации почему-то не принимает Совет по национальной безопасности и обороне, хотя это ключевой консультативный орган при президенте! СНБО смог только ввести карантин, но управлять ситуацией ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономики он не может. Налицо некий паралич власти на Украине».

Эксперт заверил граждан, что после карантина финансового дефолта не будет — по очень простой причине.

«Украина живет в состоянии дефолта с 2015 года, и у нас этого почему-то никто не заметил, — говорит он. — Ведь дефолт — это невозможность выполнять свои финансовые обязательства за счет собственных средств и ресурсов. Вот уже пять лет как государство находится в этом состоянии, а транши МВФ просто помогают его продлевать, чтобы «сохранить лицо». Думаю, сейчас для Украины самый лучший момент, чтобы объявить технический дефолт, потому что у нее еще есть некий «загашник» в 25 млрд долларов. Если страна откажется платить бешеные проценты МВФ, но будет выплачивать само «тело» долга, то у нас высвободится более 300 миллиардов гривен, чтобы поддержать собственную экономику. Но власти этого, видимо, абсолютно не понимают».

С точки зрения Гаврилечко, эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин станут залогом будущей большой войны.

«Человечество очень долго не воевало. И после карантина, когда просядут многие мировые экономики, главный удар придется по среднему классу, он может массово и резко обеднеть, — прогнозирует экономист. — Богатые страны по итогам карантина и кризиса станут еще богаче, а бедные — еще беднее. Все это — предпосылки для будущей большой войны, формат которой мы пока себе не представляем».

Впрочем, отмечает аналитик, для Украины угроза нового кризиса и обеднения — чисто метафизическая.

«Дело в том, что наша страна в последние пять лет и так сильно обеднела, причем беднела она постепенно. Те экономические ухудшения, которые нас ждут после карантина, на этом фоне вряд ли будут сильно заметны. И наоборот — любая позитивная динамика после кризиса будет у нас заметнее, чем где-либо на Западе», — заключает он.

Известный киевский экономист Олег Пендзин сообщил в ходе онлайн-конференции, что те меры, которые предпринимает власть для компенсации экономических потерь от карантина, даже теоретически не могут быть эффективными.

«Введенные правительством [Дениса] Шмыгаля «новые меры» по поддержке экономики, с высокой вероятностью, ничего не дадут, — сказал он. — Например, американские налоговики предоставили своим гражданам трехмесячные каникулы по оплате абсолютно всех налогов, в том числе НДС для физлиц. А на Украине бизнесменов освободили от налогов лишь на две недели, и то только от единой соцвыплаты. Вряд ли это поможет бизнесу в нынешней ситуации».

Главную проблему Украины перед лицом наступающего кризиса эксперт обозначил просто: «Мы бедные».

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде нужно исходить из того, что они физически в состоянии сделать. Мы не можем отменить все налоги для граждан и бизнеса, как в США. Украина — бедная страна, это нужно признать. Поэтому нам необходимо приготовиться к серьезному экономическому упадку, к тому, что замедлятся темпы роста экономики. Скорее всего, они будут отрицательными, — отмечает Пендзин. — У нас не хватает денег даже на то, чтобы выполнять социальные программы. Например, кабмин до сих пор не может проиндексировать пенсии, хотя по закону он обязан был сделать это еще в 2017-м. Так что разговоры о «новых социальных программах», особенно сейчас, просто пустой звук».

Говоря о том, когда Украина может вернуться к докризисному состоянию, экономист подчеркивает: если пандемия коронавируса завершится в конце 2020 года, то государству понадобится для этого около двух лет. Если же она перекинется на 2021-й, то кризис в украинской экономике продлится 3-4 года.