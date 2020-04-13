Благотворительный фонд организовал акцию «Оператор Добра» для помощи медикам

Москва, 13 апреля. Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского организовал акцию «Оператор Добра» для помощи медработникам, борющихся с пандемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Представители фонда заявили, что готовы оказывать всестороннюю помощь медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. По их словам, сегодня миллионы жизней зависят от работы российских медиков, которые находятся на передовых рубежах борьбы с опасной инфекцией.

«Именно они — настоящие герои нашего времени. Поэтому финансовая поддержка инфекционных больниц, ресурсная помощь, создание необходимых условий врачам для оперативного оказания медицинской помощи пациентам, а главное — здоровье самих врачей — это наши абсолютные приоритеты», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что готовы обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты, медицинской техникой, специальным оборудованием и горячей пищей.

«Оператор Добра» принимает заявки от медучреждений по всей России, в которых на лечении находятся люди с коронавирусной инфекцией.