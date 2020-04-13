Десятки автомобилей смогли выбраться из снежного плена в Мурманской области. ФАН-ТВ

Десятки автомобилей вызволили из снежного плена в Мурманской области. Из села Териберка выехала колонна автомобилей. Дорога была занесена снегом. Спецтехника расчистила лишь одну полосу.

На кадрах видно, как две снегоуборочные машины едут впереди, разгребая снег, а следом движутся автомобили. Как сообщает «Мурманскавтодор», это была первая с 28 марта организованная колонна, которую сформировали для выезда из села.

Автолюбителей предупредили заранее о том, что встречное движение недопустимо. Отметим, что единственная дорога в село Териберка была перекрыта. 1 февраля в снежный плен там попали десятки машин и автобус с туристами.