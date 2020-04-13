Малькевич призвал бороться с участившимися блокировками российского контента в YouTube

Москва, 13 апреля. Видеохостинг YouTube по ошибке заблокировал ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту RT Антону Красовскому. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал блокировку.

Администрация YouTube удалила ролик без объяснения причин. Однако уже через несколько часов видео восстановили, но причину так и не назвали.

«Без объяснений удалили – без объяснений вернули. Настоящая «свобода слова»: взяли у вас слово, но потом ведь и дали. Только сами решили – когда, кому и что», — отметил Малькевич.

Кроме того, в понедельник YouTube вновь заблокировал без объяснения причин видео российского канала — обращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на НТВ было удалено. При этом видео собрало 2 млн просмотров. Позже видео восстановили, но снова – без объяснения причин блокировки.

«И вот тут у меня (и не только) вопрос: почему ресурс, открыто занимающий антироссийскую позицию, годами беспрепятственно действует в российском же информационном поле?» — удивился Малькевич.

Глава ФЗНЦ считает необходимым бороться с участившимися беззаконными блокировками российского контента вне зависимости от его содержания. Малькевич объяснил, что для этого необходимо создавать максимально комфортные условия для развития российских сервисов и технологий, выступающих аналогом продукции Google.