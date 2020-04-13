Лукашенко пообещал, что в Белоруссии никто не умрет от коронавируса

Минск, 13 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в республике никто не умрет от новой коронавирусной инфекции.

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет», — заверил он.

Лукашенко пояснил, что все умершие пациенты, у которых был выявлен коронавирус, умерли не от него, а «от букета хронических заболеваний» (аналогичным образом, к слову, статистику смертности от COVID-19 ведут в Германии. Этим объясняется и низкий процент смертности от коронавируса. — Прим. ФАН).

По словам белорусского президента, в борьбе с коронавирусом республика будет использовать опыт других стран: Китая, США, Европы,

«Мы видим, как работать», — подчеркнул он

Лукашенко добавил, что белорусские врачи уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей, и за каждого человека «будут не бороться, а сражаться».

«И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — добавил политик.

По данные Минздрава республики, за минувшие сутки 341 белорус заразился коронавирусом, количество летальных случаев достигло 29.

Ранее Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала Минску усилить меры по противодействию распространения коронавируса. В ВОЗ подчеркнули, что это необязательно должен быть карантин, можно хотя бы временно отменить массовые мероприятия.

Лукашенко ранее отреагировал на идею ввести режим самоизоляции в стране вопросом: «А жрать что будем?».