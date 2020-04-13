В РФ разработали новый препарат от коронавируса

Москва,13 апреля. Российская компания разработала препарат от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — рассказал Михаил Мурашко.

По его словам, в ближайшее время будет предоставлена оценка доклиническим исследованиям. Клинические испытания препарата начнутся не позднее, чем через 10-12 дней, отметил министр здравоохранения РФ.

Представители Россельхознадзора ранее сообщили, что Федеральный центр охраны здоровья животных разработал тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции у животных. Замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу ВНИИЗЖ Илья Чвала заявил, что до настоящего момента в РФ разработали только тест-системы для диагностики коронавируса у людей.

Напомним, о распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция нового типа. Власти России принимают все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.