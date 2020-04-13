Коррупция хуже терроризма: что мешает российскому бизнесу в Сирии

Россия, которая помогла Сирии в освобождении от террористов, теперь должна навести порядок в коррумпированной экономике этой страны. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Иван Аркатов.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия поддерживала законное правительство в Дамаске. Благодаря вступлению РФ в сирийский конфликт в 2015 году удалось разгромить террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; группировка запрещена в РФ), вернуть под контроль правительства большую часть территории Сирии, в том числе крупнейший мегаполис и промышленный центр Алеппо и нефтегазовые месторождения в районе Пальмиры.

Именно благодаря дипломатическим усилиям России вооруженные группировки на северо-западе Сирии присоединились к режиму прекращения огня.

Логично предположить, что официальный Дамаск должен создать для российского бизнеса все необходимые условия, однако этого не происходит. О сложной экономической ситуации для РФ в Сирийской Арабской Республике рассказал политолог Иван Аркатов.

«Ситуация для российского бизнеса в Сирии оставляет желать лучшего. Местные чиновники ставят самые разные ограничения и препоны, лишь бы российские инвесторы заносили деньги. Главный повод для сирийских коррупционеров — это война: на нее обычно списываются проблемы с логистикой, проблемы с безопасностью и прочие казусы. И на все это сирийцы требуют деньги. Но Россия сделал все, чтобы война прекратилась: уничтожила ИГИЛ, добилась прекращения огня в Идлибе, но лучше для российского бизнеса от этого не стало», — заметил эксперт.

Аркатов подчеркнул, что на словах сирийское правительство обещает российскому бизнесу преференции и льготы, всячески заманивает российских бизнесменов, но по факту российского бизнеса в Сирии нет. За все время взаимодействия сирийской стороной так и не был создан благоприятный бизнес-климат. Этому препятствует коррупционный характер современной сирийской экономики, добавил он.

«Коррупция в Сирии, особенно на уровне правительства — одна из самых больших проблем для России. Мы вкладываем в сирийскую экономику существенные деньги, однако результатов мы не видим. Создается впечатление, что все инвестиции, которые Россия вкладывает в Сирию, идет в чужой карман. Нужно также понимать, что Сирия — неоднородная страна. У власти находятся несколько кланов арабских семей, и клан Асадов — то есть семья президента Сирии — не единственный, кто находится во власти. Есть клан Махлуфов — богатое и влиятельное семейство, мнение которое часто учитывается при подготовке политических и экономических решений Дамаска. Есть Имад Хамис — бывший министр энергетики, который стал сирийским премьером, но продолжает курировать эту сферу. Есть и мелкие чиновники, которые погрязли в коррупции», — рассказал агентству политолог.

Эксперт напомнил о словах самого Башара Асада. Год назад президент Сирии говорил, что коррупция хуже терроризма.

«Но разобраться ни с тем, ни с другим Асад не в состоянии — у него не хватает политической воли и решимости идти против устоявшейся клановой системы. Вывод напрашивается сам собой: Россия должна навести порядок в сирийской экономике, насквозь прогнившей из-за коррупции. Если коррупция хуже терроризма, то Россия должна победить коррупцию в Сирии так же, как победила терроризм», — подытожил Иван Аркатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.