Обозреватель ФАН стал инициатором акции «Поэзия против геноцида»

Накануне шестой годовщины начала карательной операции против ДНР и ЛНР известные поэты начали бессрочную (до потери актуальности) акцию «Поэзия против геноцида». Одним из инициаторов акции стал обозреватель Федерального агентства новостей, поэт Алексей Полубота.

По словам нашего коллеги, сегодня многие в России почувствовали, что значит жить в условиях опасности заразиться коронавирусом. А вот десяткам, сотням тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР уже шесть лет приходится жить в условиях, когда в любой миг можно быть уничтоженными снарядами карателей. Только в апреле этого года от обстрелов погибло трое мирных жителей Донбасса.

Совсем недавно миной, сброшенной с «беспилотника», была убита 25-летняя жительница Горловки Мирослава Воронцова. Это преступление так потрясло митрополита Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви Митрофана, что он выступил с публичным, довольно резким, обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это несмотря на то, что владыке приходится регулярно ездить на территорию, контролируемую киевским режимом.

Символическое начало акции прошло у памятника Александру Фадееву и героям-молодогвардейцам в Москве. Поэты читали авторские стихотворения о трагедии Донбасса. При этом все участники соблюдали рекомендации для того, чтобы обезопасить друг друга от коронавируса, держали положенную дистанцию.

«Цель акции — напомнить о трагедии Донбасса. Нельзя привыкать к тому, что украинские военные преступники безнаказанно убивают мирных людей лишь за то, что они не хотят подчиняться русофобскому киевскому режиму», — отметил Алексей Полубота.

В символическом открытии акции «Поэзия против геноцида» так же приняли участие поэты Юрий Юрченко, Алексей Шорохов, Григорий Шувалов, Ирина Гамаюн, а также писательница Людмила Семенова и кандидат филологических наук из Горловки Ольга Блюмина.

По словам поэта и публициста, секретаря правления Союза писателей России Алексея Шорохова, он пришел к памятнику молодогвардейцам потому, что сегодня, как и шесть лет назад, главная цель различных «операций» украинских вооруженных формирований — уничтожение тех жителей Донбасса, кто не хочет подчинять русофобскому режиму в Киеве.

«Шесть лет назад на землю Донбасса пришли вооруженные формирования Майдана: националистические батальоны, кадровые военные бывшей украинской советской армии, наемники из Грузии, Чечни, Польши, инструкторы из США и НАТО, хорватские фашисты, исламские боевики, подневольные призывники», — напомнил Шорохов.

Все они горели желанием расправиться с жителями Донбасса, в первую очередь с русскими, считает поэт.

«Исключение составляли разве что насильно забритые на войну призывники. Сегодня их на той стороне не осталось. Только добровольцы и наемники. И желание у них осталось то же — убивать русских», — заявил поэт.

«Когда говорят пушки, музы молчат»: вопреки этому выражению известно много случаев, когда искусство помогало людям пережить все тягости войны, обратить внимание на преступления против человечности. Хочется верить, что прозвучавшие у памятника молодогвардейцам стихотворения внесут свою лепту в прекращение геноцида жителей Донбасса.

В дальнейшем акция продолжится в основном в Интернете (по крайне мере до окончания пандемии коронавируса).

Виртуальная часть акции подразумевает, что все, кто хочет поддержать Донбасс, размещают в соцсетях свои и просто понравившиеся стихи с хештегами #стопгеноцид и #поэзияпротивгеноцида

14 апреля 2014 года так называемый и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» — АТО. Так было положено начало карательной акции против жителей Донбасса, не желавших признавать незаконный русофобский режим в Киеве. За шесть лет жертвами войны только по официальным данным стали более 13 тысяч человек.