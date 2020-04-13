Доктор Мясников оценил последствия бессимптомного течения коронавируса

Москва, 13 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, к которым может привести коронавирусная инфекция.

Он напомнил, что ранее в некоторых СМИ появлялись сообщения о том, что у 50% пациентов, бессимптомно переболевших коронавирусом, обнаружены изменения в легких. Однако

«У бессимптомных носителей коронавируса могут быть изменения в легких, которые заметны при проведении компьютерной томографии. Однако потом они уходят бесследно. Это клинически не значимая вещь», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли. Почти 1,5 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.