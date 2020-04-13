Москва, 13 апреля. Отправленные в Италию в рамках помощи с коронавирусом российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о 52 населенных пунктах Ломбардии.

Ранее начальник Генерального штаба ВС Италии генерал Энцо Вичерелли выразил благодарность российским военным специалистам за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, взаимодействие российских и итальянских военнослужащих дало результат в борьбе с вирусом.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с COVID-2019. В страну было направлено несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Вирус стремительно распространяется по всему миру.

Многие эксперты и политологи сошлись во мнении, что коронавирус разработали в США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин уверен, что вирус был создан в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида.