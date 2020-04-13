الفساد في الحكومة السورية يصبح سببا حقيقيا لنقص الكهرباء في البلاد

يقيم الوضع الاقتصادي في سوريا حاليا بالسلبي للغاية، ويعود عدم توفر الظروف للشراكة بين روسيا وسوريا إلى ارتفاع مستوى الفساد في المستويات السياسية العليا. كيف تؤثر الحكومة السورية على مشاكل البلاد – نتابع ذلك في تقرير أعدته وكالة الأنباء الفيدرالية.

توقف انتاج الغاز

قالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في 12 أبريل / نيسان إن عدد من آبار الغاز في حقلي حيان والشاعر توقفت عن العمل بسبب الوضع الأمني في منطقة البادية، وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سانا"، فقد أدى ذلك إلى فقدان كمية كبيرة من الغاز، وبالتالي أثر سلبا على إمدادات الكهرباء لوسط سوريا، وبحسب مسؤولين سوريين، فإن عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي سيزداد، ولكن الوزارة تعتزم اتخاذ التدابير لاستعادة إمدادات الطاقة.

ويذكر أنه قبل ذلك، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة وشائعات حول سيطرة إرهابيين على مدينة السخنة، الواقعة بالقرب من حقول الغاز، وتم تكذيب الشائعات من قبل مصادر تقع في سوريا.

وعلى سبيل المثال فقد دحض المراسل الحربي أوليغ بلوخين الأخبار المتعلقة بسيطرة الإرهابيين على السخنة في قناته على "تيليغرام" ومع ذلك، لسبب ما قررت الحكومة السورية استخدام الأخبار المزيفة من أجل تبرير زيادة ساعات انقطاع الكهرباء.

كيف استغلوا مساعدة روسيا لأغراضهم الشخصية

بعد هزيمة الإرهابيين، واصلت روسيا شراكتها وتحالفها مع الجمهورية العربية السورية. وقام الخبراء الروس بدور كبير في تنشيط الاقتصاد السوري، وأصبحت حقول الغاز في الشاعر وحيان وجزل شمال غرب تدمر نقاطا اقتصادية مهمة: حيث أنه بفضل تحريرها من إرهابيي "داعش" وترميمها، بدأت إمدادات الغاز وإمدادات الكهرباء في وسط سوريا، مما أدى إلى إضاءة منازل الآلاف من المدنيين.

ولكن الحكومة السورية قررت التصرف بشكل مختلف، منتهكة حقوق المواطنين، حيث رفعت السعر الرسمي لأسطوانة الغاز في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، من 2800 إلى 4000 ليرة سورية، بينما وصل سعرها في السوق السوداء إلى 15000 ليرة سورية، وبالإضافة إلى نقص الغاز المنزلي، يعاني الشعب السوري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوظائف، مما يفاقم الوضع الاقتصادي الصعب أصلا.

والآن الحكومة السورية المختبئة وراء تقارير عن "وضع غير آمن" في البادية، تعلق إنتاج الغاز، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

فساد في أعلى مستويات السلطة

الإجابة على جميع الأسئلة تكمن في مخططات الفساد في الحكومة السورية، يسيطر الرئيس بشار الأسد على الوضع بشكل ضعيف على الأرض، والسلطة في سوريا تابعة بالكامل لجهاز بيروقراطي، يدار الاقتصاد وإعادة توزيع الأموال داخل الجهاز من قبل رئيس الوزراء السوري عماد خميس – الذي يشرف بشكل أساسي على قطاع الطاقة ويظهر عند افتتاح جميع المنشآت الصناعية الجديدة.

ومع التركيز على التعاون مع الغرب، يعيد خميس ومسؤولون آخرون توجيه الأموال من إنتاج الغاز والنفط ليس إلى ميزانية البلاد، ولكن إلى جيوبهم. ومن غير المستبعد أن تحاول حكومة خميس قريبا إقامة علاقات سرية مع الغرب من أجل إنقاذ الثروات المتراكمة.

ووصف نائب رئيس الوزراء السوري سابقا ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل الوضع في الدوائر السياسية السورية بأنه مشكلة كبيرة قائلا:

"مستوى الفساد كبير للغاية، فهو يعيق بالفعل تنمية البلاد، ويعيق تحسين مستويات المعيشة للناس، قبل الأزمة، كان مستوى الفساد فيما يتعلق بالدخل القومي للناتج المحلي الإجمالي، وفقا لحساباتي، 30% - الآن، في أعقاب الأزمة، الله يعلم كم، إذا كان هناك 2-3 مليارديرات في سوريا، الآن خلال الأزمة، هناك عشرات منهم، والناس فقراء، ومستوى المعيشة يتدهور بشكل كارثي. هذه مشكلة كبيرة ".

وبحسب جميل، فإن الحكومة السورية تتبع المسار المشوه للتطور الرأسمالي. وبشار الأسد شخصيا ليس في وضع قادر فيه على منع المعارضة الكاملة من جانب المسؤولين الفاسدين.

"الطريق اللبناني"

قبل بدء الحرب الأهلية في سوريا، أبرمت الحكومة عدة عقود ضخمة لتوريد الكهرباء إلى دول الجوار، وتم توقيع هذه العقود مع حكومات العراق وتركيا والأردن ولبنان، وبقيت هذه العقود سارية حتى عام 2013 ، ثم منعتها الحرب، ولكن مع استعادة السيطرة السورية على الجزء المركزي من البلاد، أصبح من الممكن تجديد العقود القديمة.

وفي عام 2019، أعادت حكومة خميس التفاوض بشأن عقد تزويد لبنان بالكهرباء. وحسب قوله، فإن محطات الطاقة التي تستهلك الغاز من الحقول المحررة تعيد توجيه الكهرباء إلى بيروت، ولم يتم تحديد حجم الصفقة، لكننا نتحدث عن ملايين الدولارات، والتي كانت ستكون ذات فائدة كبيرة على الاقتصاد السوري.

ولكن في الواقع، الأموال القادمة من الصفقة اللبنانية تذهب إلى جيوب المسؤولين السوريين الذين يحصلون على نسبتهم. ونتيجة لذلك، يضطر المستهلكون في سوريا نفسها إلى الجلوس بدون كهرباء، بينما تتلقى الحكومة الملايين من تجارة الكهرباء.

نفط لابن أردوغان

والطريقة الثانية لإثراء حكومة عماد خميس هي بيع النفط لتركيا، رسميا، لا يوجد لدى دمشق علاقات متبادلة مع أنقرة، لأن الجمهورية التركية تدعم مجموعات من مقاتلي "المعارضة السورية" في إدلب. ومع ذلك، هناك اتفاقيات ضمنية بين وكالات المخابرات – وبشكل خاص المخابرات السورية لديها اتصالات وثيقة مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية(MIT) ، وهذه الألعاب السرية يقودها رئيس الوزراء السوري عماد خميس.

وضمن برنامج المساعدة للجمهورية العربية السورية، تقوم إيران بتزويد البلاد بالنفط لدعم الاقتصاد السوري، وإن استخدام هذه الموارد سيحسن الوضع بالنسبة للمدنيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود. ومع ذلك، فإن نصف "الذهب الأسود" فقط يصل إلى المستهلك السوري.

يتم إرسال جزء من النفط القادم إلى ميناء بانياس إلى ميناء جيهان التركي، حيث يتم بيع موارد الطاقة "الإنسانية" المرسلة إلى الشركات التركية، ومن المعروف أن المستهلكين الرئيسيين لـ"الذهب الأسود" الإيراني السوري هم شركات مملوكة لنجم الدين بلال أردوغان- نجل الرئيس التركي، وعلى خلفية العداء المفتوح بين أنقرة ودمشق، يبدو هذا السلوك للحكومة السورية كاذبا ومزدوجا.

نتائج حزينة لسوريا

وأصبحت نتيجة أنشطة حكومة عماد خميس مناخا اقتصاديا مروعا في الجمهورية العربية السورية، وعلى الرغم من مساعدة روسيا في إعادة بناء سوريا، لا يمكن للشركات الروسية أن تعمل في سوريا بسبب المشاكل الهائلة في اقتصاد البلاد والفساد التام في القطاع العام. وبدورها، تزداد الحكومة ثراء وتنقل الأموال إلى الغرب - على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الأخرى يواصلون التعدي على سوريا اقتصاديا من خلال نظام العقوبات.

وكل هذا يؤثر بشكل سيء على الوضع داخل الجمهورية العربية: السكان المحليون غير راضين عن الإجراءات الجذرية لحكومة خميس وارتفاع مستوى الفساد، على هذه الخلفية، يفقد بشار الأسد شعبيته بين النخب المالية- كزعيم ضعيف، غير قادر على كبح الفساد وتهيئة مناخ اقتصادي داخل سوريا.