Британские журналисты сравнили пандемию COVID-19 с Июльским кризисом 1914 года

Лондон, 13 апреля. Пандемия коронавируса стала Июльским кризисом 2020 года. Правительства ряда ведущих стран мира, как и в 1914 году, оказались не готовы к грядущим катаклизмам. Теперь на кону может оказаться глобализация, американское лидерство, роль Китая, будущее Европейского союза, пишет британское издание The Independment.

Журналисты считают, что сейчас ситуация в мире действительно похожа на кризис, который предшествовал Первой мировой войне. Летом 1914 года кабинет министров Британии вместо того, чтобы сконцентрироваться на Германии, был поглощен ирландским вопросом. В 2020 году президент США Дональд Трамп вместо решения проблем системы здравоохранения, зарабатывал очки в преддверии выборов.

Одинаковы и абсолютно нереалистичные сроки, о которых в 1914 году говорили на Даунинг-стрит, обещая, что все солдаты вернутся домой к Рождеству, а Белый дом в 2020 году обещал завершить карантин к Пасхе. В Twitter, как и в других соцсетях, полно сообщений о том, кто чем займется, когда «все вернется к норме».

В 1914 году говорили также, однако мир не вернулся к довоенному порядку. После этого произошел закат Британской империи, Россию захлестнула революция, на мировой арене появился новый игрок (США), появились и европейских государств благосостояния.

По мнению авторов статьи, если сейчас мир станет свидетелем полумиллиона смертей от COVID-19, а «домашний арест» жителей в разных странах будет продолжаться и дальше, то западные общества, экономика и политика не смогут просто вернуться на круги своя и в 2020 году.

«Калейдоскоп дрогнул. Мир вот-вот изменится», — предупреждает The Independent.

Ранее о том, что коронавирус стал одним из самых серьезных вызовов для ЕС заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава МИД Германии Хайко Маас 13 апреля заявил, что пандемия COVID-19 поставила перед Евросоюзом необходимость в пересмотре устройства системы здравоохранения. Он также считает, что Евросоюз «должен исправить ошибки», выявленные кризисом, а именно — «ограничения демократии и верховенство закона под маской борьбы с коронавирусом». Тут, как отмечает «Газета.ру», Маас, очевидно, намекнул на премьера Венгрии Виктора Орбана, который принял чрезвычайные меры в стране и на этом фоне расширил свои полномочия.