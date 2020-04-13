Террористы ПНС устроили массовые аресты жителей в захваченных городах западнее Триполи

Сабрата, 13 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нарушив в очередной раз действующий режим прекращения боевых действий, атаковали населенные пункты Сурман и Сабрату, вытеснив из них силы фельдмаршала Халифы Хафтара. Сразу же террористические группировки ПНС массово принялись проводить аресты десятков ни в чем не повинных мирных жителей этих городов.

О бесчинствах бандитов главаря оккупационного «правительства» Файеза Сарраджа по отношению к местному населению в захваченных сегодня населенных пунктах сообщил один из пользователей социальной сети Facebook. По информации источника, члены незаконных бандформирований ПНС устроили массовые задержания в Сабрате и Сурмане сразу же после того, как атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в этих прибрежных городах североафриканского государства.

Стоит отметить, что джихадисты-наемники, привезенные Турцией в Ливию для пополнения рядов вооруженных группировок, захвативших Триполи, давно известны своей жестокостью к ливийскому населению. Еще в конце минувшего года, едва оказавшись на оккупированной ПНС территории Ливии, завербованные турецкими властями сирийские террористы из Идлиба принялись заниматься грабежами, мародерством и похищением жителей ливийской столицы, требуя выкупы от родственников несчастных. Теперь они будут издеваться в тюрьмах над семьями, арестованными в Сурмане и Сабрате.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о продолжающихся похищениях сотен ливийцев, которые зачастую совершаются сирийскими террористами-наемниками ПНС и боевиками Файеза Сарраджа на оккупированной территории Ливии. Члены радикальных исламистских группировок ранее до смерти замучили молодого ливийца Абдула Хамида аль-Хаммади, а его тело они бросили на дороге Аль-Рабаш.