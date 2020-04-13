Американский врач назвал препараты, которыми в Нью-Йорке лечат больных с коронавирусом

Американский врач Евгений Пинелис, который работает в больнице Нью-Йорка, перепрофилированной под больных коронавирусной инфекцией, поделился списком препаратов, которые он и его коллеги применяют для лечения COVID-19.

По словам врача, только что получен протокол, согласно которому рекомендовано использовать антикоагуляционные препараты, которые препятствуют образованию тромбов у больных с коронавирусом.

«К нашей чести мы и сами догадались, еще до приказа сверху», — пишет врач.

Кроме того, в практике нью-йоркских врачей, работающих с COVID-19, есть следующие препараты.

Первое. «Гидроксихлорохин» и другие антималярийные препараты в основном в комбинации с антибиотиком «Азитромицином». По мнению Пинелиса, применение этой комбинации препаратов помогло части пациентов избежать реанимации и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Второе. Препарат «Тоцилизумаб», который, по словам медика, хорошо себя показал на ранних стадиях госпитализации при нарастании у пациентов одышки. Однако с использованием этого препарата связаны некоторые опасения, в том числе возможность подавления нормального иммунного ответа у пациента, что может вызвать развитие сопутствующих инфекций.

Третье. Стероиды (гормональные препараты), которые хорошо себя показали в условиях реанимации.

Четвертое. Внутривенное введение иммуноглобулина, об эффективности которого пока недостаточно данных.

Пятое. Переливание донорской плазмы, полученной от тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Пока данных об эффективности этой методики у нью-йоркских врачей недостаточно.

Шестое. Препарат «Ремдесивир», который только начали использовать, и который себя хорошо зарекомендовал у больных с COVID-19.

Некоторые другие препараты и методики, о которых ранее сообщалось в прессе, по словам врача, они еще не пробовали.

Ранее многие из препаратов, перечисленных американским медиком, называли в своих комментариях известные российские врачи Александр Мясников и Елена Малышева. Практику переливания донорской плазмы от переболевших COVID-19 используют в одной из крупнейших клиник Москвы — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

На 13 апреля общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек. Скончались почти 14 тысяч заболевших. В США зафиксировано почти 560 тысяч случаев COVID-19, почти 22 тысячи заболевших скончались.