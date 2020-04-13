Профессор ВШЭ: Путин обеспокоен «ренессансом секты отрицателей коронавируса»

Тон вступительного обращения Владимира Путина во время совещания с правительством 13 апреля был довольно тревожным. И вызвано это тем, что президент осознает опасность коронавируса, в отличие от очень многих граждан России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

«На мой взгляд тон выступления Путина довольно тревожный. И он во многом продиктован тем, что значительная часть москвичей проявляет хроническую безответственность», — заявил собеседник ФАН.

Президент получил массу информации о ходе распространения коронавируса в России и лично убедился, насколько все серьезно. Поэтому он уделяет внимание как сиюминутным проявлениям пандемии, так и стратегическим последствиям, считает Дмитрий Евстафьев.

«Да, в экономическом плане разрабатываются все новые стабилизационные пакеты, которые должны способствовать выходу из кризиса. И на этом фоне, на мой взгляд, в прошедшие выходные наблюдался ренессанс «секты отрицателей коронавируса», не признающих его опасность!» — возмутился эксперт.

По его мнению, президент озабочен тем, «как донести до праздношатающихся граждан, что наличие российского паспорта не только дает право на защиту со стороны государства, но и обязывает быть ответственными перед этим самым государством».

«Паспорт не дает индульгенции на безответственность. И если государство дало тебе возможность поберечься дома и призывает к этому, то и надо сидеть дома», — заявил профессор.

При всем том, считает Евстафьев, от президента исходит уверенность, что Россия из кризиса выйдет. Вопрос — какой ценой.

«Вдумайтесь в фразу Владимира Путина: «Болезнь становится все более тяжелой». Это, прежде всего, тревога по поводу той цены, которую придется заплатить человеческими жизнями, прежде чем эпидемия коронавируса закончится», — отметил профессор ВШЭ.

При этом, по его словам, выявились довольно серьезные недоработки в том, как прежде велось планирование в системе здравоохранения.

«Обращу внимание, что президент подчеркивает необходимость профессионального прогноза. Причем его должны делать ученые и врачи, а не, зачастую патологически безответственные, «эффективные менеджеры», — сказал Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, не случайно возникла и тема федерального резерва для медицинских работников.

«Еще месяц назад так называемые должностные лица обещали завалить страну масками. Что-то я не заметил этого по нашим аптекам. И хочется спросить кое-кого: «Зачем же ты президенту в глаза врал?!» — эмоционально резюмировал собеседник ФАН.

Как считают специалисты, в ближайшее время Россия придет к пику заболеваемости коронавирусом. На сегодня число заразившихся в России составляет 18328 человек. 1470 выздоровели, 148 — умерли.