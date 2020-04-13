Илон Маск раскрыл главную тайну Tesla

Лос-Анджелес, 13 апреля. Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск раскрыл главную тайну электромобилей. Маск объяснил, зачем в салоне авто установлены камеры.

В автомобилях Tesla установлена камера, она вмонтирована в зеркало заднего вида. Камера обращена в салон так, что в ее объектив попадают водитель и пассажиры. Многие владельцы электрокара задавались вопросом, для чего же нужна камера в салоне. В Сети появились многочисленные догадки о ее назначении.

Маск объяснил главную загадку Tesla. По словам предпринимателя, камера предназначена для сервисов Robotaxi. Она способна фиксировать все, что происходит в салоне, в том числе и случаи вандализма. Камера позволяет урегулировать спорные ситуации, которые привели к поломке электрокара.

Компания запустила сервис автономных такси Robotaxi. По задумке компании, он должен составить конкуренцию Uber. Сервис функционирует без водителей, поэтому владелец Tesla может отправить свой электрокар «на заработки».

Ранее Маск выразил мнение, что российским инженерам следовало бы разрабатывать многоразовые ракеты-носители. Он утверждает, что «в будущем одноразовые ракеты-носители будут таким же странным явлением, каким были бы одноразовые самолеты сегодня».