Главные новости 13 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 13 апреля.

Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе. Экс-боевик АТО призвал украинцев покидать дома, чтобы обезопасить себя от «русских танков».

Режим самоизоляции необходимо отменять постепенно, полагает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены режима самоизоляции.

Анестезиолог Деррик Смит признался, что никогда не забудет умирающего мужчину. Врач из Нью-Йорка рассказал о последнем вопросе умирающего больного с коронавирусом.

Польские специалисты усомнились в возможности поставок американского газа на Украину до 2025 года. В Польше объяснили невозможность поставок американского газа на Украину.

В одной из квартир на десятом этаже произошла разгерметизация туристического газового баллона. Газовый баллон взорвался в многоэтажке в Петербурге.

Телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонником снимком с волосатыми ногами. Сидящая на карантине Рудковская показала подписчикам волосатые ноги.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обновлять прогноз по коронавирусу, исходя из ситуации. Путин поручил правительству ежесуточно докладывать о ситуации с коронавирусом.

Телеведущая сообщила, что вакцина от туберкулеза БЦЖ повышает иммунную защиту от коронавируса. Малышева рассказала об источнике иммунитета к коронавирусу.

Оформление цифровых пропусков доступно с 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок будет обязательным. Москвичей предупредили о штрафах за перемещение без цифровых пропусков.

Сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут быть скорректированы, сообщили в Министерстве просвещения РФ. В Минпросвещения допустили, что сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы.