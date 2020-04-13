Российские летчики показали на видео странные маневры F-16 ВВС Польши

Москва, 13 апреля. Неизвестный пользователь опубликовал в Сети ролик, на котором запечатлены странные маневры польского истребителя F-16.

Видео было снято с борта Ил-38, самолет ВВС Польши пытался совершать сопровождение российской авиагруппы.

Летчик сил НАТО явно переоценил свои возможности. Иностранный истребитель выпустил шасси, что на языке военной авиации предполагает требование совершить посадку.

«Но не в международном воздушном пространстве, на высоте шести километров, да еще самолету, идущему в сопровождении истребителей», — заметил автор ролика.

Возможно, что F-16 просто не мог выдерживать скорость группы самолетов ВКС РФ, состоящей из Ил-38 и истребителей Су-27. Вероятно, по этой причине, он был вынужден пойти на ухищрения. Отмечается, что при выпуске шасси западное воздушное судно максимально сохраняет устойчивость при малых скоростях из-за перевода во взлетно-посадочную конфигурацию.

Скорость Ил-38 составляет около 450 километров в час. Если отечественные Су-27 легко выдерживают и более меньшие скорости, то западный F-16 с трудом справлялся с этой задачей.

Ранее США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски. При этом в заявлении указано, что самолеты ВКС РФ не нарушали американского воздушного пространства, передает «Газета.ру».