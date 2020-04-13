Пожар в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Киев, 13 апреля. Пожар продолжает полыхать в украинском городе Чернобыль. Пламя находится всего в нескольких километрах от складов в Припяти и вплотную подбирается к хранилищам высокоактивных радиационных отходов. Об этом в на своей странице в Facebook написал член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Он отметил, что огонь почти добрался до склада отходов «Подлесный» в Припяти, где хранятся наиболее высокоактивные радиационные отходы со всей Чернобыльской зоны отчуждения и самой атомной электростанции.

Ранее Емельяненко заявлял, что украинские спасатели занимаются локализацией пожара, но несмотря на их старания, огонь стремительно перекидывается на новые участки. В данный момент пламя охватило весь центр Чернобыльской зоны и постепенно добирается до самых смертоносных объектов зоны отчуждения, передает телеканал «360».

«Чернобыльские пожары продолжаются уже десятый день. Сейчас он добрался до города Припять», — сообщил Емельяненко.

Напомним, что лестной пожар вспыхнул в Чернобыле 4 апреля. Правоохранители заявили о том, что причиной возгорания стал поджог. Пожарные до сих пор пытаются справиться с огнем.