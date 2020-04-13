Марков рассказал, как коронавирус лишит США статуса сверхдержавы

Пандемия коронавируса стала катализатором процесса утрачивания Соединенными Штатами статуса сверхдержавы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации и политолог Сергей Марков.

Так собеседник ФАН отреагировал на высказывание члена Совета Федерации Алексея Пушкова, заявившего, что единоличная гегемония американцев на мировой арене уходит в прошлое, а на смену ей придет «треугольник стран», состоящий из Китая, России и США. Парламентарий объяснил свою позицию тем, что Соединенные Штаты на фоне пандемии ведут себя крайне эгоистично, не оказывая совершенно никакой помощи своим партнерам по НАТО, что те, разумеется, не забудут и не простят.

«Америка еще задолго до коронавируса начала терять свой статус единственной доминирующей в мире державы, во многом уступая его Китаю, — считает Марков. — Теперь же этот процесс будет ускорен. Китайцы довольно успешно справились с проблемой заражения на своей территории и теперь помогают тем, кто сделать этого не успел. В свою очередь, США имеют неэффективную систему здравоохранения, число заболевших там приближается к критической отметке, и нет никого, кому бы они оказали сколько-нибудь существенной поддержки».

Тем не менее, уверен политолог, Соединенные Штаты еще нескоро сойдут с пьедестала влиятельнейшего государства мира: американцы имеют колоссальное влияние в международных организациях, военные базы расположены по всему миру, экономика остается мощной, а их преимущество в технологиях над теми же китайцами неоспоримо.

«Так что крах гегемонии США, конечно же, произойдет, но точно не одномоментно, — сказал собеседник ФАН. — Не в этом году и не в следующем. В то же время я не уверен, что кто-то вообще займет место Соединенных Штатов — уж точно не Китай, ему это мировое лидерство совершенно ни к чему, у него нет опыта в осуществлении политики планетарного масштаба, да и ресурсы свои он тратить на это не готов. Китайцам намного интереснее и нужнее заниматься свои собственными проблемами».

Напомним, по состоянию на 13 апреля, всего в мире выявлено 1 833 158 случая заболевания COVID-19. При этом 424 864 человека вылечились, а 113 922 — погибли. Число заболевших в России — 18 328 (1 470 выздоровели, 148 умерли).