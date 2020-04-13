Москва, 13 апреля. Относительно низкий уровень распространения коронавируса в России и странах Восточной Европы может являться следствием обязательной вакцинации от туберкулеза. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, коронавирусная инфекция поражает нижние отделы легких, которые являются самыми не защищенными и не обладают «местным иммунитетом». Однако прививка БЦЖ создает иммунитет в этих участках, что позволяет защитить человека от вируса.

«Создается защитный иммунитет, в результате чего люди готовы к атаке», — пояснил Мясников.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 114 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались. Почти 1,5 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.