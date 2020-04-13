Кобылкин просит прокуратуру обратить внимание на пал травы в пожароопасный период

Москва, 13 апреля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о нарушениях регионами запрета на сельхозпалы в пожароопасный период в лесах. Как стало известно Федеральному агентству новостей, глава Минприроды России просит обратить внимание территориальных органов прокуратуры на возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных с природными пожарами по вине человека. При необходимости Минприроды просит принять меры прокурорского реагирования.

По состоянию на 13 апреля информационная система дистанционного мониторинга на территории России зафиксировала более 10 тысяч термоточек общей площадью свыше 1 млн гектаров.

«Основными причинами возникновения лесных пожаров в весенний период ежегодно является неосторожное обращение с огнем, а также переход на леса огня от выжиганий на землях сельхозназначения сухой прошлогодней растительности», — отмечают в Минприроды РФ.

В ведомстве напоминают, что выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса запрещено в соответствии с правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.

В настоящее время наибольшее количество термоточек отмечено в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях, Республике Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Смоленской и Брянской областях.

Ранее ФАН приводил данные МЧС — по ним с начала 2020 года надзорные органы МЧС провели 7,5 тысяч межведомственных рейдов и 14,5 тысяч оперативных выездов при сообщении о горении сухостоя, выявляли нарушения требований правил противопожарного режима, а также зафиксировали 13 тысяч случаев неконтролируемых поджогов сухой растительности.

По данным МЧС, человеческий фактор в 99% случаев становится причиной ландшафтных пожаров.

Добавим, в начале апреля глава МЧС России Евгений Зиничев предложил ввести уголовное наказание за выжигание сухой растительности. Сейчас за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч рублей, за выжигание сухой травы — до 4 тысяч рублей, а в случае если возник пожар, но не пострадали люди, размер штрафа достигает 5 тысяч рублей.

По мнению руководства МЧС России, от административных наказаний стоит переходить к Уголовному кодексу РФ.

Ранее предупреждения о недопустимости сельскохозяйственных палов в пожароопасный период в адрес глав субъектов РФ были направлены из Минприроды России и Рослесхоза.

В случае обнаружения лесного пожара Минприроды рекомендует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.