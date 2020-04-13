Депутат Антонова рассказала о трудностях дистанционного обучения

Санкт-Петербург, 13 апреля. Депутат Госдумы Лидия Антонова рассказала о трудностях, с которыми преподавателями столкнулись во время дистанционного обучения.

По ее словам, многие педагоги жалуются на то, что им непривычно не видеть глаза учеников и студентов. Депутат Госдумы указала на необходимость предоставления преподавателям более широкого доступа к имеющимся в РФ площадкам.

«Есть интересный проект, который ведет группа Грефа «Вклад в будущее», мобильное образование. Эти формы подготовки помогут каждому педагогу вышсей школы, средней и профессионального образования работать в таком режиме при условии технической возможности», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Лидии Антоновой.

Она также отметила, что часто педагоги жалуются на неустойчивый Интернет. По словам Антоновой, он «не позволяет создать условия, которые были бы комфортными».

«Нам нужно поставить на постоянную систему обучения по электронным формам педагогов», — добавила Антонова.

В понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». Эксперты поделились своим мнением о том, когда российские дети вернутся в школы, а студенты — в вузы, каковы итоги дистанционного обучения в школах и вузах и что делать с ЕГЭ и ОГЭ.